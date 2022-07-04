- 04 Tem 2022 - 12:48 G: 04 Tem 2022 - 12:52

Camdaki Kız Dizisinden Cenaze Kalkıyor! Sedat ve Hayri Yıkılacak; Sonu Felaket Oldu! Yapımcı Yollarını Ayırma Kararı Alınca Olanlar Oldu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’dan üzücü haber geldi. Dizinin köklü isimlerinden birisinin cenazesinin kalacağı gündeme bomba gibi düştü! Sedat ve Hayri’nin gelen bu haber sonrasında yıkılacağı ve hayata küseceği dizinin sevenleri tarafından dike getirildi! Yapımcının yollarını ayrıma kararı almasından sonra tüm film koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Nur Sürer, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız, geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda etmişti. Muzo ve Pera’nın muhteşem düğününde Nalan ise alkolü biraz fazla kaçırmıştı. Sarhoşluğun etkisiyle Cana’ya yapmadığını bırakmayan Nalan, final sahnesinde ise Hayri’nin dudaklarına yapışmıştı. O sırada Nalan ve Hayri’nin öpüştüğünü gören birisinin olduğunu gösteren Camdaki Kız dizisi kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Dizi sezon finalindeyken yaşananlar ise seyirciyi şoka uğrattı! Peki, neler oluyor?

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04 Tem 2022 - 12:48 Ankara- Yaşam

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