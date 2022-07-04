Camdaki Kız Dizisinden Cenaze Kalkıyor! Sedat ve Hayri Yıkılacak; Sonu Felaket Oldu! Yapımcı Yollarını Ayırma Kararı Alınca Olanlar Oldu!

Başrollerinde Nur Sürer, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız, geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda etmişti. Muzo ve Pera’nın muhteşem düğününde Nalan ise alkolü biraz fazla kaçırmıştı. Sarhoşluğun etkisiyle Cana’ya yapmadığını bırakmayan Nalan, final sahnesinde ise Hayri’nin dudaklarına yapışmıştı. O sırada Nalan ve Hayri’nin öpüştüğünü gören birisinin olduğunu gösteren Camdaki Kız dizisi kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Dizi sezon finalindeyken yaşananlar ise seyirciyi şoka uğrattı! Peki, neler oluyor?

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