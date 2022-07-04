- 04 Tem 2022 - 13:53 G: 04 Tem 2022 - 14:06

Survivor Ayşe’den Mini Elbisesiyle Dehşet Saçtı! Acun Ilıcalı’ya Resti Çektikten Sonra… İncecik Belini, Kıvrımlı Fiziğini Gösterdi! “Hay Maşallah!”

TV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti! Mini bir elbise giyerek hayranlarını şok eden Ayşe Yüksel, incecik belini ve kıvrımlı fiziğini kanıtladı! Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’ya resti çeken Ayşe Yüksel, hayranlarından “Hay Maşallah” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına sonradan katılan ama 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, performansıyla milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Yarışmaya tam tamına 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel, fırtına gibi esmişti! Yarışmadan sonra sosyal hayatına dönen Ayşe Yüksel’in yapmış olduğu son paylaşımı hayranlarını kalplerinden vurdu! Peki, güzel yarışmacı Ayşe Yüksel nasıl bir paylaşımda bulundu?

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04 Tem 2022 - 13:53 Ankara- Yaşam

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Survivor Ayşe’den Mini Elbisesiyle Dehşet Saçtı! Acun Ilıcalı’ya Resti Çektikten Sonra… İncecik Belini, Kıvrımlı Fiziğini Gösterdi! “Hay Maşallah!” mask
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