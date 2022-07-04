- 04 Tem 2022 - 22:12

Tarım Kredi Market’ten Son Bayram İndirimi Başladı! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 56 Lira, Tuvalet Kağıdı 74 Lira… Etiketler Yarıya İndi!

Tarım Kredi Market, bir kez daha vatandaşın yanında olduğunu gösterdi! Bayrama sayılı günler kalmışken; Tarım Kredi Market’ten gelen indirim furyası akılları başlardan aldı götürdü! 5 litrelik Ayçiçek yağı sadece 135 liraya, tavuk pirzola sadece 56 liraya, tuvalet kağıdı ise sadece 74 liraya satılmaya başlandı! Etiketlerin yarıya inmesiyle birlikte gören duyan dondu kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Market arasındaki rekabet, yine en çok müşteriye yarıyor! Dönem dönem belli başlı ürünlerde kampanya yapan Tarım Kredi Market, 9 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı için bomba bir indirim yaptı! Vatandaşların hem ucuz hem de kaliteli ürün alması için büyük bir çaba sarf eden Tarım Kredi Market, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar..

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04 Tem 2022 - 22:12 Ankara- Yaşam

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