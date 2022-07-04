- 04 Tem 2022 - 23:20 G: 04 Tem 2022 - 23:24

Acun Ilıcalı Survivor All Star’dan Paraya Para Demedi! Millet Birbirini O Teknesinde… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Darphaneden Beter…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan Acun Ilıcalı’nın sadece 2 bölümde kazandığı para ortaya çıktı! Paraya para demeyen Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce aldığı özel yapım teknesinde sefasını sürerken; milyonlar ise halen Adem – Nisa tartışmasında birbirini adeta yiyor! Görenin duyanın çılgına döndüğü Acun Ilıcalı’nın darphaneden daha beter kazandığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte Acun Ilıcalı, şampiyonun ismini açıklamıştı. %59 oranla şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, hayranlarını havalara uçurmuş; Survivor yarışmacılarını birbirine düşürmüştü. Survivor yarışmasından Nisa Bölükbaşı’nın en az 1,5 milyon lira kazandığı iddia edilirken; Acun Ilıcalı ise…

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04 Tem 2022 - 23:20 Ankara- Yaşam

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