Acun Ilıcalı Survivor All Star’dan Paraya Para Demedi! Millet Birbirini O Teknesinde… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Darphaneden Beter…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan Acun Ilıcalı’nın sadece 2 bölümde kazandığı para ortaya çıktı! Paraya para demeyen Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce aldığı özel yapım teknesinde sefasını sürerken; milyonlar ise halen Adem – Nisa tartışmasında birbirini adeta yiyor! Görenin duyanın çılgına döndüğü Acun Ilıcalı’nın darphaneden daha beter kazandığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümüyle birlikte Acun Ilıcalı, şampiyonun ismini açıklamıştı. %59 oranla şampiyon olan Nisa Bölükbaşı, hayranlarını havalara uçurmuş; Survivor yarışmacılarını birbirine düşürmüştü. Survivor yarışmasından Nisa Bölükbaşı’nın en az 1,5 milyon lira kazandığı iddia edilirken; Acun Ilıcalı ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.