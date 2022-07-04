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04 Tem 2022 - 23:20

Acun Ilıcalı Survivor All Star’dan Paraya Para Demedi! Millet Birbirini O Teknesinde… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Darphaneden Beter…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan Acun Ilıcalı’nın sadece 2 bölümde kazandığı para ortaya çıktı! Paraya para demeyen Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce aldığı özel yapım teknesinde sefasını sürerken; milyonlar ise halen Adem – Nisa tartışmasında birbirini adeta yiyor! Görenin duyanın çılgına döndüğü Acun Ilıcalı’nın darphaneden daha beter kazandığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…