Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Yeniden Kadroda! Ölümü Tepki Alınca Senaristler Senaryoyu Tepetaklak Etti; Her Şey Basına Sızdı! O İsimler…
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’ndan müjdeli haber geldi! Taner, Dilek, Asuman ve Ramazan’ın yeniden kadroda olması ise hayranlarını havalara uçurdu! TRT1 kanalından gelen karar; şimdiden ortalığı inletti! Peki, Gönül Dağı dizisine Dilek karakteri nasıl gelecek?
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Haziran ayında ekranlara veda eden Gönül Dağı dizisinin Temmuz ayında yeniden ekranlarda olması ise milyonları havalara uçurdu! Peki, Gönül Dağı dizisi neden erkenden ekranlara geri geliyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.