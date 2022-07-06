- 06 Tem 2022 - 10:52 G: 06 Tem 2022 - 11:07

Masterchef Yarışmasında Ortalığı Yakıp Yıkan Olay! “Bu Nasıl Bir Ciddiyetsizliktir!” Mehmet Şef Dakikalar İçerisinde İşinden Soğudu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ortalığı yakıp yıkan bir durum yaşandı! Şeflerin çılgına dönmesine neden olan olay sonrasında Mehmet Şef resmen yıllardır bulunduğu meslekten soğudu! Masterchef yarışmasında yaşadığı tek bir olayla 83 milyona adeta rezil rüsva olan yarışmacıya şefler ise “Bu nasıl bir ciddiyetsizlik” yorumlarında bulundu! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmaya katılan yarışmacılar ise şeflere kendilerini kanıtlamak adına sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede en iyi tabakları çıkarmaya çalışıyorlar! Peki, Masterchef yarışmasında neler oldu da şefler çileden çıktı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Tem 2022 - 10:52 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Jürileri Ölümden Döndü! Anlık Bir Hata Hayatlarına Bedel Olacaktı; Soğuk Soğuk Terledi… Stüdyoda Tansiyon Arttı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Jürileri Ölümden Döndü! Anlık Bir Hata Hayatlarına Bedel Olacaktı; Soğuk Soğuk Terledi… Stüdyoda Tansiyon Arttı! Neler Oluyor?
MasterChef Bugün Var mı, Saat kaçta Başlıyor? MasterChef Hangi günler yayınlanıyor? İşte TV8 Yayın Akışı… mask
MasterChef Bugün Var mı, Saat kaçta Başlıyor? MasterChef Hangi günler yayınlanıyor? İşte TV8 Yayın Akışı…
Masterchef'te Stüdyoya Girdiği Gibi… Mehmet Şef Biletini Aldı! Yarışmacısı Yerden Yere Vuruldu! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı; mask
Masterchef'te Stüdyoya Girdiği Gibi… Mehmet Şef Biletini Aldı! Yarışmacısı Yerden Yere Vuruldu! Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı;
Masterchef Mehmet Şef’ten Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Trabzonlu Yarışmacıya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu! “Şefim Ne Yapıyorsunuz!” mask
Masterchef Mehmet Şef’ten Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Trabzonlu Yarışmacıya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu! “Şefim Ne Yapıyorsunuz!”
Masterchef Mehmet Şefin Şiddet İtirafı Şok Etti! Acun Ilıcalı’nın Bile Tüyleri Ürperdi; Yaşadıkları Skandalın Ötesinde… “Yazıklar Olsun!” mask
Masterchef Mehmet Şefin Şiddet İtirafı Şok Etti! Acun Ilıcalı’nın Bile Tüyleri Ürperdi; Yaşadıkları Skandalın Ötesinde… “Yazıklar Olsun!”
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıya Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Gören Duyan Dondu Kaldı! Ev Hediyesi, Kredi Borcu Kapama Derken… mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıya Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Gören Duyan Dondu Kaldı! Ev Hediyesi, Kredi Borcu Kapama Derken…
Masterchef Dilara Başaran’ın Bikinisi, Mayosu Olay Oldu! Sergen Özen’le Evleneceği Konuşuluyordu; Son Hali Mosmor Etti! “Ne Olmuş Sana Anam Bacım!” mask
Masterchef Dilara Başaran’ın Bikinisi, Mayosu Olay Oldu! Sergen Özen’le Evleneceği Konuşuluyordu; Son Hali Mosmor Etti! “Ne Olmuş Sana Anam Bacım!”
Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Duyulmamış Olay! Daha Serhat Doğramacı Böyle Bir Şey Demedi… Mehmet Şef Hayatının Şokunu Yaşadı! mask
Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Duyulmamış Olay! Daha Serhat Doğramacı Böyle Bir Şey Demedi… Mehmet Şef Hayatının Şokunu Yaşadı!
Masterchef Yarışmasına Eski Yarışmacı Jüri Olarak Geliyor! Acun Ilıcalı Reyting İçin Yaptı Yapacağını! Yarışmacılar Geldiğine Geleceğine Bin Pişman Olacak… mask
Masterchef Yarışmasına Eski Yarışmacı Jüri Olarak Geliyor! Acun Ilıcalı Reyting İçin Yaptı Yapacağını! Yarışmacılar Geldiğine Geleceğine Bin Pişman Olacak…
Masterchef Yarışmasında Mide Bulandıran Olay! Şiddet Gündeme Gelince Şefler Ne Diyeceğini Şaşırdı! "14 Yaşında..." Stüdyo İnledi! Meğer… mask
Masterchef Yarışmasında Mide Bulandıran Olay! Şiddet Gündeme Gelince Şefler Ne Diyeceğini Şaşırdı! "14 Yaşında..." Stüdyo İnledi! Meğer…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Şevval Şahin'in Tatil Rotası...Favori Tatil Yerleri, Olmazsa Olmazlarını Anlattı...İşte Miss Turkey Birincisi Şevval Şahin'in Tatil Planları... mask
Şevval Şahin'in Tatil Rotası...Favori Tatil Yerleri, Olmazsa Olmazlarını Anlattı...İşte Miss Turkey Birincisi Şevval Şahin'in Tatil Planları...
Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocasına Aşkını İlan Etti! Kendisinden 5 Yaş Büyük Kaynanasının Evinden Döndükten Sonra… “Kendini Gelinlik Kız Sanma!” mask
Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocasına Aşkını İlan Etti! Kendisinden 5 Yaş Büyük Kaynanasının Evinden Döndükten Sonra… “Kendini Gelinlik Kız Sanma!”
Survivor Nisa’dan Yapım Ekibi Kupayı Almak Zorunda Kalındı! Acun Ilıcalı, “Yapacak Bir Şey Yok” Dedi; İtibarı İçin… Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Survivor Nisa’dan Yapım Ekibi Kupayı Almak Zorunda Kalındı! Acun Ilıcalı, “Yapacak Bir Şey Yok” Dedi; İtibarı İçin… Sosyal Medya Sallanıyor!
Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Yangınları Çağırdı! “Survivor’a Mı Geliyorsun? Minicik Şortunu Giyip; Kalça Şov Yaptı! mask
Survivor Semih Öztürk’ün Eşi Yangınları Çağırdı! “Survivor’a Mı Geliyorsun? Minicik Şortunu Giyip; Kalça Şov Yaptı!
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha’sı Leoparlı Bikinisiyle Nefes Kesti! Sevgilisinin Aldığı Dekolte Önlemi Şok Etti! Kasıp Kavurdu; Acımadı… mask
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha’sı Leoparlı Bikinisiyle Nefes Kesti! Sevgilisinin Aldığı Dekolte Önlemi Şok Etti! Kasıp Kavurdu; Acımadı…
Ankaralı Öğrenciler 24. Liseler Arası Müzik Yarışmasında Ödüllerini Aldı... mask
Ankaralı Öğrenciler 24. Liseler Arası Müzik Yarışmasında Ödüllerini Aldı...
Acun Ilıcalı’nın Survivor’dan Kazandığını Nerede Harcadığı Belli Oldu! “Baba Parası Değil, Para Babası!” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! mask
Acun Ilıcalı’nın Survivor’dan Kazandığını Nerede Harcadığı Belli Oldu! “Baba Parası Değil, Para Babası!” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Yargı Dizisinin Ceylin’i Öyle Bir Şey Dedi Ki… Diziden Ayrılacağı Konuşuluyordu; Sözleri Olay Yarattı! Instagram, Twitter, Youtube Karıştı! Meğer… mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Öyle Bir Şey Dedi Ki… Diziden Ayrılacağı Konuşuluyordu; Sözleri Olay Yarattı! Instagram, Twitter, Youtube Karıştı! Meğer…
Survivor Nisa Yeniden Mi Yarışmaya Katılacak? İlk Açıklamayı Yaptı; Twitter’da Yangın Çıktı! Ogeday Girişken Bu Kez Çılgına Dönecek… mask
Survivor Nisa Yeniden Mi Yarışmaya Katılacak? İlk Açıklamayı Yaptı; Twitter’da Yangın Çıktı! Ogeday Girişken Bu Kez Çılgına Dönecek…
Hande Erçel’den Tüyler Ürperten İmaj Değişimi! Gören Tanıyamadı; Defalarca Kez Baktı! “Kerem Şu Haline Yan Yan Güler!” Instagram, Twitter… mask
Hande Erçel’den Tüyler Ürperten İmaj Değişimi! Gören Tanıyamadı; Defalarca Kez Baktı! “Kerem Şu Haline Yan Yan Güler!” Instagram, Twitter…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kibar Feyzo Filmi Nerede Çekildi? Kibar Feyzo Filmi Hangi Tarihte, Ne Zaman Çekildi? Kibar Feyzo Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? mask
Kibar Feyzo Filmi Nerede Çekildi? Kibar Feyzo Filmi Hangi Tarihte, Ne Zaman Çekildi? Kibar Feyzo Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?
Annesine, Eşine Ve Kızına En Düşkün Burçlar Açıklandı! İşte Minik Kalbine 3 Kadın Sığdıran O Burçlar... mask
Annesine, Eşine Ve Kızına En Düşkün Burçlar Açıklandı! İşte Minik Kalbine 3 Kadın Sığdıran O Burçlar...
Aşırı Fedakar Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yaptığından Kötülük Gören O Burçlar… mask
Aşırı Fedakar Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yaptığından Kötülük Gören O Burçlar…
RTUK’ten Survivor Yarışmasına Balyoz Darbesi! Nisa Bölükbaşı’na Gelen Tepkilere İbrahim Uslu’dan Bomba Yanıt Geldi! Acun Ilıcalı Şok Olacak… mask
RTUK’ten Survivor Yarışmasına Balyoz Darbesi! Nisa Bölükbaşı’na Gelen Tepkilere İbrahim Uslu’dan Bomba Yanıt Geldi! Acun Ilıcalı Şok Olacak…
Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocasına Aşkını İlan Etti! Kendisinden 5 Yaş Büyük Kaynanasının Evinden Döndükten Sonra… “Kendini Gelinlik Kız Sanma!” mask
Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocasına Aşkını İlan Etti! Kendisinden 5 Yaş Büyük Kaynanasının Evinden Döndükten Sonra… “Kendini Gelinlik Kız Sanma!”
Survivor Nisa’dan Yapım Ekibi Kupayı Almak Zorunda Kalındı! Acun Ilıcalı, “Yapacak Bir Şey Yok” Dedi; İtibarı İçin… Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Survivor Nisa’dan Yapım Ekibi Kupayı Almak Zorunda Kalındı! Acun Ilıcalı, “Yapacak Bir Şey Yok” Dedi; İtibarı İçin… Sosyal Medya Sallanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL