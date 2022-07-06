Masterchef Yarışmasında Ortalığı Yakıp Yıkan Olay! “Bu Nasıl Bir Ciddiyetsizliktir!” Mehmet Şef Dakikalar İçerisinde İşinden Soğudu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ortalığı yakıp yıkan bir durum yaşandı! Şeflerin çılgına dönmesine neden olan olay sonrasında Mehmet Şef resmen yıllardır bulunduğu meslekten soğudu! Masterchef yarışmasında yaşadığı tek bir olayla 83 milyona adeta rezil rüsva olan yarışmacıya şefler ise “Bu nasıl bir ciddiyetsizlik” yorumlarında bulundu! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmaya katılan yarışmacılar ise şeflere kendilerini kanıtlamak adına sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede en iyi tabakları çıkarmaya çalışıyorlar! Peki, Masterchef yarışmasında neler oldu da şefler çileden çıktı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.