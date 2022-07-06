Anasayfa/

Foto Galeri/

06 Tem 2022 - 10:52

Masterchef Yarışmasında Ortalığı Yakıp Yıkan Olay! “Bu Nasıl Bir Ciddiyetsizliktir!” Mehmet Şef Dakikalar İçerisinde İşinden Soğudu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ortalığı yakıp yıkan bir durum yaşandı! Şeflerin çılgına dönmesine neden olan olay sonrasında Mehmet Şef resmen yıllardır bulunduğu meslekten soğudu! Masterchef yarışmasında yaşadığı tek bir olayla 83 milyona adeta rezil rüsva olan yarışmacıya şefler ise “Bu nasıl bir ciddiyetsizlik” yorumlarında bulundu! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?