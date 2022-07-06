Kurban Bayramı’nda Tatlı Yapacakların Dikkatine! Misafirleriniz Tarifi Almak İçin Yalvaracak! Elitiniz, Kaynananız, Görümceniz Şok Olacak!
Enfes bir tada sahip olan kadayıfın yapımı pratik olduğu için Kurban Bayramı gibi zamanlarda en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Kadayıfı hazırlarken dikkat etmeniz gereken püf noktalar ve enfes tarif haberimizde...
Kurban Bayramı’nda misafirlerine enfes tatlılar sunmak isteyenler için birbirinden ilginç tarifler gündeme geliyor. Yapımı çok basit ancak bir o kadar da lezzetli tatlı arayanların tercihi kadayıf oluyor. Kadayıf hem cevizli hem de fıstıklı bir şekilde yapılabildiği için her damak zevkine hitap ediyor. Enfes bir tada sahip olan kadayıfın yapımı pratik olduğu için Kurban Bayramı gibi zamanlarda en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Kadayıfı hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta çıtır olması için üstünün iyice kızarması ve pişirdikten sonra üzerine soğuk şerbetin dökülmesidir.
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06 Tem 2022 - 16:19 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.