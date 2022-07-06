- 06 Tem 2022 - 16:19 G: 06 Tem 2022 - 16:23

Kurban Bayramı’nda Tatlı Yapacakların Dikkatine! Misafirleriniz Tarifi Almak İçin Yalvaracak! Elitiniz, Kaynananız, Görümceniz Şok Olacak!

Enfes bir tada sahip olan kadayıfın yapımı pratik olduğu için Kurban Bayramı gibi zamanlarda en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Kadayıfı hazırlarken dikkat etmeniz gereken püf noktalar ve enfes tarif haberimizde...

Kurban Bayramı’nda misafirlerine enfes tatlılar sunmak isteyenler için birbirinden ilginç tarifler gündeme geliyor. Yapımı çok basit ancak bir o kadar da lezzetli tatlı arayanların tercihi kadayıf oluyor. Kadayıf hem cevizli hem de fıstıklı bir şekilde yapılabildiği için her damak zevkine hitap ediyor. Enfes bir tada sahip olan kadayıfın yapımı pratik olduğu için Kurban Bayramı gibi zamanlarda en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor. Kadayıfı hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta çıtır olması için üstünün iyice kızarması ve pişirdikten sonra üzerine soğuk şerbetin dökülmesidir.

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06 Tem 2022 - 16:19 - Yeme & İçme

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