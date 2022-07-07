Ankara’da Toplu Taşıma Ücretsiz Mi Kurban Bayramında EGO Otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik Ücretsiz Mi?
2022 Kurban Bayramına sayılı günler kala Ankaralıları sevindirecek duyuru yapıldı. EGO tarafından yapılan duyuruya göre, Kurban bayramı süresince Ankara’da toplu taşıma ücretsiz olacak. İşte detaylar...
2022 Kurban Bayramına sayılı günler kala Ankaralıları sevindirecek duyuru yapıldı. EGO tarafından yapılan duyuruya göre, Kurban bayramı süresince Ankara’da toplu taşıma ücretsiz olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan karar gereğince ücretsiz olarak tüm Ankaralıların toplu taşımadan bayram süresi boyunca ücretsiz olarak yararlanması mümkündür.
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07 Tem 2022 - 11:53 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.