- 07 Tem 2022 - 11:53 G: 07 Tem 2022 - 11:58

Ankara’da Toplu Taşıma Ücretsiz Mi Kurban Bayramında EGO Otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik Ücretsiz Mi?

2022 Kurban Bayramına sayılı günler kala Ankaralıları sevindirecek duyuru yapıldı. EGO tarafından yapılan duyuruya göre, Kurban bayramı süresince Ankara’da toplu taşıma ücretsiz olacak. İşte detaylar...

2022 Kurban Bayramına sayılı günler kala Ankaralıları sevindirecek duyuru yapıldı. EGO tarafından yapılan duyuruya göre, Kurban bayramı süresince Ankara’da toplu taşıma ücretsiz olacak. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan karar gereğince ücretsiz olarak tüm Ankaralıların toplu taşımadan bayram süresi boyunca ücretsiz olarak yararlanması mümkündür.

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07 Tem 2022 - 11:53 - Yaşam

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