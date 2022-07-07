Ünlü isimlerin bayramda sahne ücretleri Belli Oldu! Hadise, Gülşen, Özcan Deniz, Ajda Pekkan’ın Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı! Tam Tamına…

Kurban Bayramına sadece sayılı günler kala ünlü isimlerin bayramda sahne alacakları yerlerden elde edecekleri gelirler resmen dudak uçuklattı. Kurban Bayramı’nda ünlü isimlerin alacakları sahne ücretlerinin belli olmasının ardından sosyal medyanın da gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Türkiye’nin severek dinlediği ve yakından takip ettiği birçok isim bayramda paraya para demeyecek.

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