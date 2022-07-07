- 07 Tem 2022 - 13:37 G: 07 Tem 2022 - 13:55

Cezaevi Açık Görüş Tarih ve Saati Belli Oldu! Kurban Bayramında Açık Görüş Var Mı? 2022 Kurban Bayramı'nda Cezaevi Açık Görüşleri Olacak Mı, Ne Zaman, Saat Kaçta?

2022 Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren Bayram görüşüne izin verilip verilmeyeceği merak konusu olmuştu. Beklenen haber Adalet Bakanlığı tarafından yayınlandı. Peki, Kurban Bayramı’nda cezaevlerinde açık görüş olacak mı? İşte tüm detaylar.

İslam alemi için en önemli günlerden birisi olarak görülen bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı’na çok az bir süre kaldı. Yılda bir kez kutlanan Kurban Bayramı için ise heyecanlar dorukta. Çeşitli ibadetlerin yapıldığı ve kurbanların kesildiği bu anlamlı günde insanlar akrabalarına, komşularına ve sevdiklerine ziyaretlerde bulunuyor. Coşkuyla ve heyecanla karşılanan bu günde de mahkum yakınları olanlar da, yakınları ile açık görüş ziyareti gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini araştırmaya başladılar. Merak edilen konunun gündemdeki belirsizliği devam ederken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ harekete geçti ve Kurban Bayramı’nda Cezaevlerinde açık görüş gerçekleştirilmesi ile ilgili kararı belirledi. İşte merak edilen sorunun cevabı.

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07 Tem 2022 - 13:37 - Yaşam

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Cezaevlerinde Kurban Bayramı Açık Görüş Var Mı? 2022 Kurban Bayramı'nda Cezaevi Açık Görüşleri Olacak Mı, Ne Zaman, Saat Kaçta? mask
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