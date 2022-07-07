- 07 Tem 2022 - 17:38 G: 07 Tem 2022 - 17:53

Survivor Adem’in Neden Şampiyon Olamadığı Belli Oldu! Sözlerini Tek Tek Yedirdi; Herkes SMS Sanıyordu Ama… Kavgalarının Sebebi Belli Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Adem Kılıççı’nın neden şampiyon olamadığı ortaya çıktı! Sözlerini tek tek yemek zorunda kalan Adem Kılıççı’nın kupayı kaldırmama sebebi her ne kadar SMS sanılsa olayın perde arkası tüyler ürpertti! Acun Ilıcalı’yla kavgalarının sebebi ise gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı kupayı kaldıran isim olunca herkes şok içerisinde kalmıştı! Adem Kılıççı’nın SMS yoluyla şampiyon olmamasına inanmayan seyirciler araştırma yapınca ortaya çıkanlar kan dondurdu!

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07 Tem 2022 - 17:38 Ankara- Yaşam

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