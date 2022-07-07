Survivor Adem’in Neden Şampiyon Olamadığı Belli Oldu! Sözlerini Tek Tek Yedirdi; Herkes SMS Sanıyordu Ama… Kavgalarının Sebebi Belli Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Adem Kılıççı’nın neden şampiyon olamadığı ortaya çıktı! Sözlerini tek tek yemek zorunda kalan Adem Kılıççı’nın kupayı kaldırmama sebebi her ne kadar SMS sanılsa olayın perde arkası tüyler ürpertti! Acun Ilıcalı’yla kavgalarının sebebi ise gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı kupayı kaldıran isim olunca herkes şok içerisinde kalmıştı! Adem Kılıççı’nın SMS yoluyla şampiyon olmamasına inanmayan seyirciler araştırma yapınca ortaya çıkanlar kan dondurdu!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.