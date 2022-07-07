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07 Tem 2022 - 17:38

Survivor Adem’in Neden Şampiyon Olamadığı Belli Oldu! Sözlerini Tek Tek Yedirdi; Herkes SMS Sanıyordu Ama… Kavgalarının Sebebi Belli Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Adem Kılıççı’nın neden şampiyon olamadığı ortaya çıktı! Sözlerini tek tek yemek zorunda kalan Adem Kılıççı’nın kupayı kaldırmama sebebi her ne kadar SMS sanılsa olayın perde arkası tüyler ürpertti! Acun Ilıcalı’yla kavgalarının sebebi ise gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…