- 08 Tem 2022 - 23:24

Demet Özdemir Hamile Mi? Sosyal Medya Bu İddiayla Sallanıyor; Hem İsteme Hem Nişan Aynı Gün Yapılmıştı… Düğün Hazırlıkları Hızlandı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in hamile olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyayı sallayan bu söylentiler; hem nişan hem de isteme törenini aynı gün yapmasından sonra giderek yayılmaya başladı! Peki, gündemi sallayan güzel oyuncu Demet Özdemir hamile mi?

Şubat ayında sevgilisi Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağını takmıştı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğünleri merakla beklenirken, gündeme atılan bir iddia herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İsteme ve nişan törenlerinden sonra Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin bebek beklediğine dair iddialar hayranlarını ikiye böldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Tem 2022 - 23:24 Ankara- Yaşam

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