Demet Özdemir Hamile Mi? Sosyal Medya Bu İddiayla Sallanıyor; Hem İsteme Hem Nişan Aynı Gün Yapılmıştı… Düğün Hazırlıkları Hızlandı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in hamile olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyayı sallayan bu söylentiler; hem nişan hem de isteme törenini aynı gün yapmasından sonra giderek yayılmaya başladı! Peki, gündemi sallayan güzel oyuncu Demet Özdemir hamile mi?
Şubat ayında sevgilisi Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağını takmıştı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğünleri merakla beklenirken, gündeme atılan bir iddia herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İsteme ve nişan törenlerinden sonra Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin bebek beklediğine dair iddialar hayranlarını ikiye böldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.