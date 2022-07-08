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08 Tem 2022 - 23:24

Demet Özdemir Hamile Mi? Sosyal Medya Bu İddiayla Sallanıyor; Hem İsteme Hem Nişan Aynı Gün Yapılmıştı… Düğün Hazırlıkları Hızlandı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in hamile olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyayı sallayan bu söylentiler; hem nişan hem de isteme törenini aynı gün yapmasından sonra giderek yayılmaya başladı! Peki, gündemi sallayan güzel oyuncu Demet Özdemir hamile mi?