Bülent Ersoy En Sonunda Milyonları Çıldırttı! Asansörlü, 1,5 Milyon Liralık Mezarından Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Önümüz Bayram…

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Aylar önce mezar başında dua ederken çekilen görüntüsü ile sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Bülent Ersoy ile ilgili şok gerçekler ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen mezar başındaki sözlerinden sonra Bülent Ersoy ile ilgili yeni haberler gündeme geldi. Ünlü sanatçının 2011 yılında “Ben öldükten sonra Gülşen mezarım başında “Aşktan Sabıkalı’yı okusun” sözleri yine gündemi meşgul etmeye başladı. Bülent Ersoy’un bu açıklaması hakkında detaylar ünlü şarkıcı Gülşen’den geldi.

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