Bülent Ersoy En Sonunda Milyonları Çıldırttı! Asansörlü, 1,5 Milyon Liralık Mezarından Sonra Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Önümüz Bayram…
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Aylar önce mezar başında dua ederken çekilen görüntüsü ile sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Bülent Ersoy ile ilgili şok gerçekler ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen mezar başındaki sözlerinden sonra Bülent Ersoy ile ilgili yeni haberler gündeme geldi. İşte detaylar...
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Aylar önce mezar başında dua ederken çekilen görüntüsü ile sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Bülent Ersoy ile ilgili şok gerçekler ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen mezar başındaki sözlerinden sonra Bülent Ersoy ile ilgili yeni haberler gündeme geldi. Ünlü sanatçının 2011 yılında “Ben öldükten sonra Gülşen mezarım başında “Aşktan Sabıkalı’yı okusun” sözleri yine gündemi meşgul etmeye başladı. Bülent Ersoy’un bu açıklaması hakkında detaylar ünlü şarkıcı Gülşen’den geldi.
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08 Tem 2022 - 13:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.