- 09 Tem 2022 - 11:14 G: 09 Tem 2022 - 11:24

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Bacaklarıyla Şov Yaptı! Kusursuz Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü… “Gedelli Halkı Görse Kıyamet Kopar!”

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, minicik bir etek giyerek bacak şov yaptı! Mükemmel hatlara sahip olan fiziğini sergileyen Hazal Çağlar, akılları başlardan aldı götürdü! Gedelli halkının Hazal Çağlar’ı böyle görmesi halinde kıyametin kopacağına dair yorumlar yapılırken; sosyal medya bu görsellerle adeta inledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Sezon finali vermesine rağmen Kurban Bayramı’nın ilk günü yeniden ekranlarda olacak Gönül Dağı dizisi, sosyal medyayı sallamıştı. Dizinin güzel yüzlüsü ve iyi kalplisi Asuman’ı sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Tem 2022 - 11:14 Ankara- Yaşam

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