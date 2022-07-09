Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Bacaklarıyla Şov Yaptı! Kusursuz Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü… “Gedelli Halkı Görse Kıyamet Kopar!”
TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, minicik bir etek giyerek bacak şov yaptı! Mükemmel hatlara sahip olan fiziğini sergileyen Hazal Çağlar, akılları başlardan aldı götürdü! Gedelli halkının Hazal Çağlar’ı böyle görmesi halinde kıyametin kopacağına dair yorumlar yapılırken; sosyal medya bu görsellerle adeta inledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Sezon finali vermesine rağmen Kurban Bayramı’nın ilk günü yeniden ekranlarda olacak Gönül Dağı dizisi, sosyal medyayı sallamıştı. Dizinin güzel yüzlüsü ve iyi kalplisi Asuman’ı sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.