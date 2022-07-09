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09 Tem 2022 - 11:14

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Bacaklarıyla Şov Yaptı! Kusursuz Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı Götürdü… “Gedelli Halkı Görse Kıyamet Kopar!”

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, minicik bir etek giyerek bacak şov yaptı! Mükemmel hatlara sahip olan fiziğini sergileyen Hazal Çağlar, akılları başlardan aldı götürdü! Gedelli halkının Hazal Çağlar’ı böyle görmesi halinde kıyametin kopacağına dair yorumlar yapılırken; sosyal medya bu görsellerle adeta inledi! İşte merak edilen tüm detaylar…