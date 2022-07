ATV İddialı Dizisinin Kolunu Kanadını Kırdı! Tüm Oyuncular Evine Gönderildi; Yaşananlar Akıl Alır Gibi Değil… Final Tarihi Açıkladı!

Rakip kanallarında dönem dizilerini bitirmesiyle birlikte yaz için iddialı diziler ekranlarda dönmeye başladı! Her kanal farklı bir dizi için ilerleme yaparken; ATV’den gelen kararsa seyircileri yıktı. Rakip kanallara göre daha gözü kara bir biçimde kararlar alan ATV, her ne kadar reytingleri yüksek gelse bile; dizide çıkan en ufak bir sorunda her şeyi tek kalemde silebiliyor! Bu olaylara en büyük şahit olarak gösterilecek olan dizi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz… Peki, ATV kanalı hangi dizisi için final kararı verdi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!