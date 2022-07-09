ATV İddialı Dizisinin Kolunu Kanadını Kırdı! Tüm Oyuncular Evine Gönderildi; Yaşananlar Akıl Alır Gibi Değil… Final Tarihi Açıkladı!
ATV ekranları, yaz sezonun girmesiyle birlikte yeni çalışmalara başladı! Yaz günlerini daha eğlenceli hale getirecek dizilerle milyonların karşısına çıkan ATV, bir dizisinin daha kolunu kanadını kırdı! İddialı bir şekilde ekranlara giriş yapan dizisinin kolunu kanadını kıran ATV, final tarihini resmen duyurdu! Tüm oyuncuların evlerine gönderildiği bilinirken; yaşananlar ise akıllara sığmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Rakip kanallarında dönem dizilerini bitirmesiyle birlikte yaz için iddialı diziler ekranlarda dönmeye başladı! Her kanal farklı bir dizi için ilerleme yaparken; ATV’den gelen kararsa seyircileri yıktı. Rakip kanallara göre daha gözü kara bir biçimde kararlar alan ATV, her ne kadar reytingleri yüksek gelse bile; dizide çıkan en ufak bir sorunda her şeyi tek kalemde silebiliyor! Bu olaylara en büyük şahit olarak gösterilecek olan dizi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz… Peki, ATV kanalı hangi dizisi için final kararı verdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.