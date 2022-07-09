Bayram Sofralarınız Şenlenecek! Et Fajita Tarifiyle Misafirleriniz Mest Olacak… Tabak Tabak İsteyecekler! Dakikalar İçerisinde Hazırlanıyor…
Kurban Bayramı, ülkemizde kutlanmaya başlandı! Müslüman kişiler için görev olan kurban kesiminden çıkan etler ise sofralara şenlik katıyor. Bayram sofralarınızı şenlendirecek et fajita tarifiyle misafirlerinizi mest edeceksiniz! Öyle ki, akşam yemeğine gelen misafirleriniz; hem tarifini isteyecekler hem de tabak tabak yemek… Peki, et fajita nasıl yapılır?
İspanya mutfağının en özel yemeklerinden biri olan et faijta, ülkemizde de etkisini gösteren yemeklerin arasında geliyor. Özellikle et sote ve kavurmadan sıkıldıysanız yapmanız gereken tek şey mutfağı gidip; bu lezzet bombası yemeğin malzemelerini dolaptan çıkarmak! Oldukça az malzemeyle kısa sürede hazırlanan et fajita, misafirlerinizi mest edecek! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.