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09 Tem 2022 - 14:11

Bayram Sofralarınız Şenlenecek! Et Fajita Tarifiyle Misafirleriniz Mest Olacak… Tabak Tabak İsteyecekler! Dakikalar İçerisinde Hazırlanıyor…

Kurban Bayramı, ülkemizde kutlanmaya başlandı! Müslüman kişiler için görev olan kurban kesiminden çıkan etler ise sofralara şenlik katıyor. Bayram sofralarınızı şenlendirecek et fajita tarifiyle misafirlerinizi mest edeceksiniz! Öyle ki, akşam yemeğine gelen misafirleriniz; hem tarifini isteyecekler hem de tabak tabak yemek… Peki, et fajita nasıl yapılır?