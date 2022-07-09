- 09 Tem 2022 - 14:11 G: 09 Tem 2022 - 14:23

Bayram Sofralarınız Şenlenecek! Et Fajita Tarifiyle Misafirleriniz Mest Olacak… Tabak Tabak İsteyecekler! Dakikalar İçerisinde Hazırlanıyor…

Kurban Bayramı, ülkemizde kutlanmaya başlandı! Müslüman kişiler için görev olan kurban kesiminden çıkan etler ise sofralara şenlik katıyor. Bayram sofralarınızı şenlendirecek et fajita tarifiyle misafirlerinizi mest edeceksiniz! Öyle ki, akşam yemeğine gelen misafirleriniz; hem tarifini isteyecekler hem de tabak tabak yemek… Peki, et fajita nasıl yapılır?

İspanya mutfağının en özel yemeklerinden biri olan et faijta, ülkemizde de etkisini gösteren yemeklerin arasında geliyor. Özellikle et sote ve kavurmadan sıkıldıysanız yapmanız gereken tek şey mutfağı gidip; bu lezzet bombası yemeğin malzemelerini dolaptan çıkarmak! Oldukça az malzemeyle kısa sürede hazırlanan et fajita, misafirlerinizi mest edecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Tem 2022 - 14:11 Ankara- Yaşam

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