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10 Tem 2022 - 11:28

Fahriye Evcen, “5 Yıllık Kocam” Demedi; Burak Özçivit’e Şoku Yaşattı! 3 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… “Travma Sebebi!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, kısa bir süre önce ikinci kez anne ve baba olacaklarını duyurmuşlardı. Aile saadetleriyle milyonlara örnek çift olarak gösterilen Özçivit çiftinde bomba bir olay yaşandı! Fahriye Evcen “5 yıllık kocam” demedi ve Burak Özçivit’e resmen şoku yaşattı! 3 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in bu hamlesinden sonra birçok kişi “Travma sebebi” olarak değerlendirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…