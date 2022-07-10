Fahriye Evcen, “5 Yıllık Kocam” Demedi; Burak Özçivit’e Şoku Yaşattı! 3 Aylık Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… “Travma Sebebi!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, kısa bir süre önce ikinci kez anne ve baba olacaklarını duyurmuşlardı. Aile saadetleriyle milyonlara örnek çift olarak gösterilen Özçivit çiftinde bomba bir olay yaşandı! Fahriye Evcen “5 yıllık kocam” demedi ve Burak Özçivit’e resmen şoku yaşattı! 3 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in bu hamlesinden sonra birçok kişi “Travma sebebi” olarak değerlendirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrılan Fahriye Evcen, hayranlarını üzmüştü ama hamile olduğu için ayrılması sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Hayatına bambaşka bir yön veren Fahriye Evcen, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu Burak Özçivit paylaşımıyla ortalığı inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.