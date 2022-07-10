Masterchef Danilo Şefin Yıllar Önceki Hali İnanılır Gibi Değil! “İtalyan Erkekleri Yakışıklı Olur Denirdi Ama…” Meğer Tepeden Tırnağa...
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması olan Masterchef’te yıllardır jüri üyeliği yapan Danilo Zanna’nın yıllar önceki halini görenler inanmak istemedi. Şimdilerde yakışıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna’nın değişimini görenler ise “İtalyan erkekleri yakışıklı olur derlerdi ama ne bileyim şefim” yorumlarında bulundu! Meğer Danilo Zanna tepeden tırnağa…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının sadece ilk sezonunda bulunmayan Danilo Zanna, Acun Ilıcalı’nın teklifi sonrasında Masterchef’te boy göstermeye başlamıştı. İtalyan mutfağıyla içli dışlı olan ama Türkiye’ye bayılan Danilo Zanna, bir İtalyan olmasına rağmen Türkiye’nin güzelliklerinden sık sık bahsediyordu. Yıllar önce İtalya’dan Türkiye’ye gelen Danilo Zanna’nın yıllar önceki halini gören ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.