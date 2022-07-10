Masterchef Danilo Şefin Yıllar Önceki Hali İnanılır Gibi Değil! “İtalyan Erkekleri Yakışıklı Olur Denirdi Ama…” Meğer Tepeden Tırnağa...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının sadece ilk sezonunda bulunmayan Danilo Zanna, Acun Ilıcalı’nın teklifi sonrasında Masterchef’te boy göstermeye başlamıştı. İtalyan mutfağıyla içli dışlı olan ama Türkiye’ye bayılan Danilo Zanna, bir İtalyan olmasına rağmen Türkiye’nin güzelliklerinden sık sık bahsediyordu. Yıllar önce İtalya’dan Türkiye’ye gelen Danilo Zanna’nın yıllar önceki halini gören ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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