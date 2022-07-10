Bir Zamanlar Çukurova Züleyha’nın Değişimi Şok Etti! Evlenme Kararından Sonra Görenler Tanıyamıyor! Saçlar Başlar… “Ne Oldu Sana!”

Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 5. sezonuyla ekranlardaki bağını koparmıştı. Efsane diziler arasına giren ve her bölümü reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde efsane isimlerde yer almıştı. Vahide Perçin, Kerem Alışık gibi isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek’in değişimi ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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