Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Eski Eşi Nefes Kesti! “Şefim Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” Boşandıktan Sonra Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, 9 yıl kadar evli kaldıktan sonra birden boşanma kararı almış ve herkesi şok içerisinde bırakmışlardı. İkilinin boşanmasını istemeyen sevenleri ise ikiliye sık sık ikna mesajları atmış ama beklenen olmamıştı. Danilo Zanna, boşanma sonrasında Eda Alkaya isimli kadınla anılmaya başlanmıştı. Tuğçe Demirbilek ise hayatına kimseyi almamıştı. Peki, Tuğçe Demirbilek nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!