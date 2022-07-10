- 10 Tem 2022 - 17:53 G: 10 Tem 2022 - 18:20

Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Eski Eşi Nefes Kesti! “Şefim Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” Boşandıktan Sonra Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması olan Masterchef’in 2. sezonundan beri jüri üyeliğini yapan Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek resmen nefes kesti. Boşandıktan sonra bambaşka birisine dönüşen Tuğçe Demirbilek’in son halini görenler ise “Şefim ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundular! Peki, Danilo Zanna’nın eski eşi nasıl bir paylaşımda bulundu?

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, 9 yıl kadar evli kaldıktan sonra birden boşanma kararı almış ve herkesi şok içerisinde bırakmışlardı. İkilinin boşanmasını istemeyen sevenleri ise ikiliye sık sık ikna mesajları atmış ama beklenen olmamıştı. Danilo Zanna, boşanma sonrasında Eda Alkaya isimli kadınla anılmaya başlanmıştı. Tuğçe Demirbilek ise hayatına kimseyi almamıştı. Peki, Tuğçe Demirbilek nasıl bir paylaşımda bulundu?

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10 Tem 2022 - 17:53 Ankara- Yaşam

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