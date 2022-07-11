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11 Tem 2022 - 16:49

Masterchef Yarışmacısından Somer Şef Sert Rest! “Kısasa Kısas” Dedi; Stüdyoyu İnletti! Böylesi 5 Yıldır İlk Kez Görülüyor! “Haddini Aştı!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ortalığı inleten bir olay yaşandı! Somer Şefe gelen rest sonrasında seyirciler ve stüdyodakiler ne yapacağını şaşırdı! “Kısasa kısas” diyen yarışmacı; ortalığı inim inim inletti. 5 yıl sonra ilk kez bir yarışmacının şeflere rest çekmesi; sosyal medyayı resmen salladı ve “Haddini aştı” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…