- 12 Tem 2022 - 00:13 G: 12 Tem 2022 - 00:14

Koronavirüs Hatırlatma Dozu Randevuları Açıldı! Hatırlatma Dozu Nedir, Kimler Alabilir, Hangi Aşılar Var? Hatırlatma Dozu Randevusu Nasıl Nereden Alınır?

Vaka sayılarındaki hızlı artış herkesi korkuturken önlemler bir bir gelmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Hatırlatma Dozu bildirisi yayınlandı. Peki, hatırlatma dozu nedir? Hatırlatma Dozu hakkına kimler sahip? Hatırlatma Dozlarında hangi aşılar mevcut? Hatırlatma Dozu aşısı randevusu nereden, nasıl alınır? İşte o detaylar…

Koronavirüs ’ün dünyaya yayılması ile başlayan pandemi sürecine çözüm olarak getirilen aşılar ile dünya genelinde ölüm ve hastalığa yakalanma sayıları iyiden iyiye azalmıştı. Ancak ülkemizde yaz aylarının gelmesi ve bayram gibi çeşitli etkinliklerin artmasıyla etkileşim fazlalığı artmaya başladı ve vakalarda yeniden yükselmeler görülmeye başlandı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre son haftalarda vakalar %114’ün üzerine çıkmaya başladı. Kötü gidişat ile ilgili uyarılara bir destek de uzmanlar tarafından gelirken, uzmanlar maske yasaklarının Eylül-Ekim aylarında tekrar getirilebileceğini açıklamıştı. Pandemi sürecinde gerçekleşen durumların tekrar yaşanmasını önlemek için ise sağlık bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar niteliğinde Hatırlatma Dozları yayınlandı. İşte merak edilen tüm detaylar.

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12 Tem 2022 - 00:13 - Yaşam

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