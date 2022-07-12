- 12 Tem 2022 - 08:56 G: 12 Tem 2022 - 09:10

Altın Fiyatları Kafaları Allak Bullak Etti! Düşecek Mi, Yükselecek Mi? Dipleri Gördü, Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Tek Bir Gram Altın Bile…

Altın fiyatları kafaları allak bullak etmeye devam ediyor! Birçok yatırımcı ve alıcı, “Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?” sorusunun cevabını arıyor. Son 9 ayın en düşül verilerini gören ONS altın, böylesini ilk kez yaşatıyor. Son bir aydır düşüş trendinde olan gram ve diğer altın çeşitlerinin 12 Temmuz’da ne kadar olduğunu açıklamak için sizlere makalemizi hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gram altın, fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan ONS altından etkilenerek çakılma yaşasa bile dolar kurundaki yükselişten dolayı altın mükemmel bir çakılma yaşamamıştı. Şimdiyse hem dolar kurundaki düşüş, hem de ONS altının fiyat düşüşü, son 4 haftanın en düşük değerleriyle alıcısının karşısına çıktı. Çok küçük bir toparlanma yaşayan altın; dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Tem 2022 - 08:56 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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