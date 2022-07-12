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12 Tem 2022 - 08:56

Altın Fiyatları Kafaları Allak Bullak Etti! Düşecek Mi, Yükselecek Mi? Dipleri Gördü, Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! Tek Bir Gram Altın Bile…

Altın fiyatları kafaları allak bullak etmeye devam ediyor! Birçok yatırımcı ve alıcı, “Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?” sorusunun cevabını arıyor. Son 9 ayın en düşül verilerini gören ONS altın, böylesini ilk kez yaşatıyor. Son bir aydır düşüş trendinde olan gram ve diğer altın çeşitlerinin 12 Temmuz’da ne kadar olduğunu açıklamak için sizlere makalemizi hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…