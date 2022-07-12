Aleyna Tilki’nin Annesi Kıvıra Kıvıra Bir Hal Oldu! Sahildeki Dans Şovu Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı! “Aleyna’yı Geçmiş!”
Yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, şimdilerde şarkıcılığa soyundu. Klip hazırlıklarını tamamlayan Havva Öztel, konuya ilişkin ilk paylaşımını da gerçekleştirdi. Ardından bir de video paylaşan Havva Öztel’in halleri herkesi şaşkına çevirmeye yetti! İşte detaylar...
Yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, şimdilerde şarkıcılığa soyundu. Klip hazırlıklarını tamamlayan Havva Öztel, konuya ilişkin ilk paylaşımını da gerçekleştirdi. Ardından bir de video paylaşan Havva Öztel’in halleri herkesi şaşkına çevirmeye yetti! Peki, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ne paylaştı? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in klibi çıktı mı? İşte, detaylar…
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12 Tem 2022 - 11:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.