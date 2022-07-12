Aleyna Tilki’nin Annesi Kıvıra Kıvıra Bir Hal Oldu! Sahildeki Dans Şovu Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı! “Aleyna’yı Geçmiş!”

Yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, şimdilerde şarkıcılığa soyundu. Klip hazırlıklarını tamamlayan Havva Öztel, konuya ilişkin ilk paylaşımını da gerçekleştirdi. Ardından bir de video paylaşan Havva Öztel’in halleri herkesi şaşkına çevirmeye yetti! Peki, Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ne paylaştı? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in klibi çıktı mı? İşte, detaylar…

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