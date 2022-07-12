Birce Akalay Hayatının Dönüm Noktasıyla Şok Etti! Binbir Umutla Başladığı İlk Dizisinde Öyle Bir Şey Yaşamış Ki… “Yok Artık!”
Son dönemlerde Kuş Uçuşu ve Mezarlık isimli iki ayrı dizisinin yayına girmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz gün Hürriyet Gazetesi yazarı Onur Baştürk’e özel röportaj verdi. İşte o röportajda konuşulan ve detaylar haberimizde...
Son dönemlerde Kuş Uçuşu ve Mezarlık isimli iki ayrı dizisinin yayına girmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz gün Hürriyet Gazetesi yazarı Onur Baştürk’e özel röportaj verdi. Verdiği röportajda hayatının dönüm noktalarını açıklayan Birce Akalay, herkesi şaşırtacak itiraflarda bulundu! Peki, Birce Akalay’ın hayatının dönüm noktaları neler? Birce Akalay, özel yaşamı ile ilgili neyi itiraf etti? İşte, detaylar…
12 Tem 2022 - 12:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.