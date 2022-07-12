- 12 Tem 2022 - 12:23 G: 12 Tem 2022 - 12:29

Birce Akalay Hayatının Dönüm Noktasıyla Şok Etti! Binbir Umutla Başladığı İlk Dizisinde Öyle Bir Şey Yaşamış Ki… “Yok Artık!”

Son dönemlerde Kuş Uçuşu ve Mezarlık isimli iki ayrı dizisinin yayına girmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz gün Hürriyet Gazetesi yazarı Onur Baştürk’e özel röportaj verdi. İşte o röportajda konuşulan ve detaylar haberimizde...

Son dönemlerde Kuş Uçuşu ve Mezarlık isimli iki ayrı dizisinin yayına girmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz gün Hürriyet Gazetesi yazarı Onur Baştürk’e özel röportaj verdi. Verdiği röportajda hayatının dönüm noktalarını açıklayan Birce Akalay, herkesi şaşırtacak itiraflarda bulundu! Peki, Birce Akalay’ın hayatının dönüm noktaları neler? Birce Akalay, özel yaşamı ile ilgili neyi itiraf etti? İşte, detaylar…

12 Tem 2022 - 12:23 - Magazin

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