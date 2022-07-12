Yeşilçam’ın Güzeller Güzeli Şekerpare’siydi… Güzelliğiyle Ortalığı Yakıp Yıkıyordu; Son Halini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!”
Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından biri olan Şekerpare isimli film ile şöhrete kavuşan ve bu filmde canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınan Yaprak Özdemiroğlu, geçtiğimiz gün kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Yaprak Özdemiroğlu’nun paylaşımı herkesi şaşkına çevirirken, ünlü oyuncun son hali, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini üzerine çekti! İşte detaylar...
Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından biri olan Şekerpare isimli film ile şöhrete kavuşan ve bu filmde canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınan Yaprak Özdemiroğlu, geçtiğimiz gün kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Yaprak Özdemiroğlu’nun paylaşımı herkesi şaşkına çevirirken, ünlü oyuncun son hali, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini üzerine çekti! Peki, Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu’nun son hali nasıl? Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu şimdi ne yapıyor? Şekerpare filminin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu hala oyunculuk yapıyor mu? İşte, detaylar…
12 Tem 2022 - 12:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.