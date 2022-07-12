Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Yağmur Banda, yarışmadan erkenden elenmişti. Performansı düşünce takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen Yağmur Banda, ilk potasında elenmişti. Yarışmadan sonra normal hayatına dönen Yağmur Banda, kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı elbisesiyle kalp krizlerini yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasına ikinci kez katılan Yağmur Banda, hal ve hareketleriyle milyonların kalbinde taht kurmuştu. Yarışmadan elenmesine rağmen sevenleri tarafından “Şampiyon” ilan edilen Yağmur Banda, normal hayatına dönünce milyonların kalbini hızlandıracak paylaşımlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.