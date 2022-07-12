- 12 Tem 2022 - 17:04

Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Yağmur Banda, yarışmadan erkenden elenmişti. Performansı düşünce takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen Yağmur Banda, ilk potasında elenmişti. Yarışmadan sonra normal hayatına dönen Yağmur Banda, kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı elbisesiyle kalp krizlerini yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasına ikinci kez katılan Yağmur Banda, hal ve hareketleriyle milyonların kalbinde taht kurmuştu. Yarışmadan elenmesine rağmen sevenleri tarafından “Şampiyon” ilan edilen Yağmur Banda, normal hayatına dönünce milyonların kalbini hızlandıracak paylaşımlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Tem 2022 - 17:04 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar… mask
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar…
Survivor Yarışmasına Evli Giren; Boşanıp Çıkıyor! Tüm Resimleri Yaktı Yıktı, Adı O İsimle Aşk Dedikodularına Karışmaya Başladı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasına Evli Giren; Boşanıp Çıkıyor! Tüm Resimleri Yaktı Yıktı, Adı O İsimle Aşk Dedikodularına Karışmaya Başladı! Neler Oluyor?
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisine Başrol Oluyor! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki… mask
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisine Başrol Oluyor! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki…
Survivor Sude, Müstakbel Eşi İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baş Üstüne Erim” Dedi; Sırılsıklam Aşık Olduğunu Gösterdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude, Müstakbel Eşi İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Baş Üstüne Erim” Dedi; Sırılsıklam Aşık Olduğunu Gösterdi! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan’ın Eski Aşkı Fiziğiyle Yine Şov Yaptı! Aleyna Çalışkan’ın Braletli ve Şortlu Pozları Nefesleri Kökünden Kesti! “Vay Maşallah!” mask
Survivor Batuhan’ın Eski Aşkı Fiziğiyle Yine Şov Yaptı! Aleyna Çalışkan’ın Braletli ve Şortlu Pozları Nefesleri Kökünden Kesti! “Vay Maşallah!”
Survivor Batuhan’dan “Aracını Alamadı” İddialarına Yanıt Verdi! Acun Ilıcalı’nın “Sana Araba Maraba Yok” Dediği Konuşuluyordu; 8,9 Şiddetinde Depremi Yarattı… mask
Survivor Batuhan’dan “Aracını Alamadı” İddialarına Yanıt Verdi! Acun Ilıcalı’nın “Sana Araba Maraba Yok” Dediği Konuşuluyordu; 8,9 Şiddetinde Depremi Yarattı…
Survivor Batuhan Karacakaya’dan Şok Eden “Survivor” Kararı! Yarışmaya Yeniden Gelecek Mi? Acun Ilıcalı’nın Korkulu Rüyası Oldu! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan Karacakaya’dan Şok Eden “Survivor” Kararı! Yarışmaya Yeniden Gelecek Mi? Acun Ilıcalı’nın Korkulu Rüyası Oldu! Neler Oluyor?
Survivor Sude’nin Bikinisi Olay Yarattı! “Hiç Giymeseydin!” İncir Yaprağı Mevzu Bahis Oldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude’nin Bikinisi Olay Yarattı! “Hiç Giymeseydin!” İncir Yaprağı Mevzu Bahis Oldu; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra… mask
Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra…
Survivor Batuhan’a Titreten Gönderme! Hem Aracı Elinden Alındı; Hem Duymadığı Söz Kalmadı! “Kameralara Oynuyordu” Denilince… “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’a Titreten Gönderme! Hem Aracı Elinden Alındı; Hem Duymadığı Söz Kalmadı! “Kameralara Oynuyordu” Denilince… “Yok Artık!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar… mask
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar…
Aziz Dizisinden Kahreden Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… “Umutsuz Vaka” mask
Aziz Dizisinden Kahreden Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… “Umutsuz Vaka”
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı… mask
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı…
Yeşilçam’ın Güzeller Güzeli Şekerpare’siydi… Güzelliğiyle Ortalığı Yakıp Yıkıyordu; Son Halini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!” mask
Yeşilçam’ın Güzeller Güzeli Şekerpare’siydi… Güzelliğiyle Ortalığı Yakıp Yıkıyordu; Son Halini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!”
Seda Sayan’ın “Çıtır” Kocası O Diziye Giriyor! Kadırgalı Seda Sayan Kanal D’ye Resti Çekti! “Ya Kocamı Alırsınız, Ya Ben…” Neler Oldu Neler… mask
Seda Sayan’ın “Çıtır” Kocası O Diziye Giriyor! Kadırgalı Seda Sayan Kanal D’ye Resti Çekti! “Ya Kocamı Alırsınız, Ya Ben…” Neler Oldu Neler…
Öykü Gürman’dan Bomba Düğün Açıklaması Geldi! Evlilik Teklifinden Sonra Yaşananlar Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor? mask
Öykü Gürman’dan Bomba Düğün Açıklaması Geldi! Evlilik Teklifinden Sonra Yaşananlar Ortalığı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
Birce Akalay Hayatının Dönüm Noktasıyla Şok Etti! Binbir Umutla Başladığı İlk Dizisinde Öyle Bir Şey Yaşamış Ki… “Yok Artık!” mask
Birce Akalay Hayatının Dönüm Noktasıyla Şok Etti! Binbir Umutla Başladığı İlk Dizisinde Öyle Bir Şey Yaşamış Ki… “Yok Artık!”
Aleyna Tilki’nin Annesi Kıvıra Kıvıra Bir Hal Oldu! Sahildeki Dans Şovu Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı! “Aleyna’yı Geçmiş!” mask
Aleyna Tilki’nin Annesi Kıvıra Kıvıra Bir Hal Oldu! Sahildeki Dans Şovu Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı! “Aleyna’yı Geçmiş!”
Kardeşlerim Dizisinden Aşk Çıktı! Parterdiler; Duygularına Hakim Olamadılar! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor? mask
Kardeşlerim Dizisinden Aşk Çıktı! Parterdiler; Duygularına Hakim Olamadılar! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses’in Güzeller Güzeli Torunu Şok Etti! “Kaşına Gözüne 10 Adam Ölür!” Sır Gibi Saklanıyordu; Esmer Bomba Olduğu Görüldü… mask
İbrahim Tatlıses’in Güzeller Güzeli Torunu Şok Etti! “Kaşına Gözüne 10 Adam Ölür!” Sır Gibi Saklanıyordu; Esmer Bomba Olduğu Görüldü…
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak? mask
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak?
Meteoroloji'den Ankara İçin Uyarılar peş peşe geliyor! Ankara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı Devam Ediyor! Yağışlar Dinmeden Artacak! İşte Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu Tahminleri. mask
Meteoroloji'den Ankara İçin Uyarılar peş peşe geliyor! Ankara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı Devam Ediyor! Yağışlar Dinmeden Artacak! İşte Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu Tahminleri.
Meteoroloji'den Ankara İçin Uyarılar peş peşe geldi! Radar görüntüleri paylaşıldı: Ankara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı! İşte 8 Haziran 2022 Ankara Hava Durumu mask
Meteoroloji'den Ankara İçin Uyarılar peş peşe geldi! Radar görüntüleri paylaşıldı: Ankara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı! İşte 8 Haziran 2022 Ankara Hava Durumu
Ankaralılar Aman Dikkat! Sağanak Yağışlar, Seller, Fırtınalar… Ankara’da Bu Hafta Hava Durumu Nasıl? 31 Mayıs 2022 Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu. mask
Ankaralılar Aman Dikkat! Sağanak Yağışlar, Seller, Fırtınalar… Ankara’da Bu Hafta Hava Durumu Nasıl? 31 Mayıs 2022 Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu.
Ankaralılar Dikkat: Yağmurlar Geliyor! Meteoroloji Açıkladı, Tüm Haftayı Etkisi Altına Alacak! Ankara 30 Mayıs 2022 Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara 5 Günlük Hava Tahmini. mask
Ankaralılar Dikkat: Yağmurlar Geliyor! Meteoroloji Açıkladı, Tüm Haftayı Etkisi Altına Alacak! Ankara 30 Mayıs 2022 Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara 5 Günlük Hava Tahmini.
Metoroloji Ankaralıları Uyardı! Bir Güneş Açacak Bir Yağmur Yağacak! 27 Mayıs 2022 Ankara Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Metoroloji Ankaralıları Uyardı! Bir Güneş Açacak Bir Yağmur Yağacak! 27 Mayıs 2022 Ankara Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Metoroloji Ankaralılara Müjdeyi Verdi! Kavurucu Sıcaklar Geliyor! Ankara Mayıs 2022 Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Metoroloji Ankaralılara Müjdeyi Verdi! Kavurucu Sıcaklar Geliyor! Ankara Mayıs 2022 Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Bu Tarihlerde Dışarı Çıkacak Olanlar Dikkat! Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak? mask
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Bu Tarihlerde Dışarı Çıkacak Olanlar Dikkat! Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak?
Ankaralılara Hafta Sonu İçin Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu mask
Ankaralılara Hafta Sonu İçin Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu
Meteorolojiden Ankara Uyarısı Geldi! Hafta Sonu Toz bulutları Ankara'ya Doğru İlerliyor! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 3 Nisan 2022 Hava Durumu...   mask
Meteorolojiden Ankara Uyarısı Geldi! Hafta Sonu Toz bulutları Ankara'ya Doğru İlerliyor! 5 Günlük Hava Durumu Nedir? 3 Nisan 2022 Hava Durumu...  
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar… mask
Survivor Yarışmasından Sonra Saç Baş Kavga Ettiler! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde Olanları İzliyor! Sahte Dostluklar, Paramparça Aşklar, Yıkılmış Hayatlar…
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!” mask
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!”
Aziz Dizisinden Kahreden Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… “Umutsuz Vaka” mask
Aziz Dizisinden Kahreden Haber Geldi! “Hiç Başlamasın Daha İyi!” Murat Yıldırım Yeni İşlere Bakmaya Başladı Bile… “Umutsuz Vaka”
Seda Sayan’ın “Çıtır” Kocası O Diziye Giriyor! Kadırgalı Seda Sayan Kanal D’ye Resti Çekti! “Ya Kocamı Alırsınız, Ya Ben…” Neler Oldu Neler… mask
Seda Sayan’ın “Çıtır” Kocası O Diziye Giriyor! Kadırgalı Seda Sayan Kanal D’ye Resti Çekti! “Ya Kocamı Alırsınız, Ya Ben…” Neler Oldu Neler…
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı… mask
Teşkilat Dizisinden Serdar’ın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Çağlar Ertuğrul Linç Üzerine Linç Yiyor… “Bunun İçin Miydi?” Twitter Karıştı…
Yeşilçam’ın Güzeller Güzeli Şekerpare’siydi… Güzelliğiyle Ortalığı Yakıp Yıkıyordu; Son Halini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!” mask
Yeşilçam’ın Güzeller Güzeli Şekerpare’siydi… Güzelliğiyle Ortalığı Yakıp Yıkıyordu; Son Halini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL