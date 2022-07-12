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12 Tem 2022 - 17:04

Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Yağmur Banda, yarışmadan erkenden elenmişti. Performansı düşünce takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen Yağmur Banda, ilk potasında elenmişti. Yarışmadan sonra normal hayatına dönen Yağmur Banda, kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı elbisesiyle kalp krizlerini yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…