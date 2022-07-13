- 13 Tem 2022 - 10:02 G: 13 Tem 2022 - 10:06

Yargı Dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in Gençlik Fotoğrafı Instagram’ı Salladı! “Yıldız Olmak İçin Doğmuş!” Gençliği Bile… Görenlerin Nutuklar Tutuldu!

Kanal D ekranlarının güçlü yapımlarından olan Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile bir hayli sevilen ünlü oyuncu Pınar Deniz’in geçmişe ait fotoğrafları ortaya çıktı. Pınar Deniz’in eski hallerini görenler şaşkınlığını asla gizleyemezken, ünlü oyuncunun o yıllardaki görüntüsüne gelen yorumlar da bir hayli ilginçti. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının güçlü yapımlarından olan Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile bir hayli sevilen ünlü oyuncu Pınar Deniz’in geçmişe ait fotoğrafları ortaya çıktı. Pınar Deniz’in eski hallerini görenler şaşkınlığını asla gizleyemezken, ünlü oyuncunun o yıllardaki görüntüsüne gelen yorumlar da bir hayli ilginçti. Peki, Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in küçüklüğü, gençliği nasıl? Pınar Deniz’de estetik var mı? Pınar Deniz’in eski hali nasıl? İşte, detaylar…

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13 Tem 2022 - 10:02 - Magazin

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