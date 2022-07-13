Yargı Dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in Gençlik Fotoğrafı Instagram’ı Salladı! “Yıldız Olmak İçin Doğmuş!” Gençliği Bile… Görenlerin Nutuklar Tutuldu!
Kanal D ekranlarının güçlü yapımlarından olan Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile bir hayli sevilen ünlü oyuncu Pınar Deniz’in geçmişe ait fotoğrafları ortaya çıktı. Pınar Deniz’in eski hallerini görenler şaşkınlığını asla gizleyemezken, ünlü oyuncunun o yıllardaki görüntüsüne gelen yorumlar da bir hayli ilginçti. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının güçlü yapımlarından olan Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile bir hayli sevilen ünlü oyuncu Pınar Deniz’in geçmişe ait fotoğrafları ortaya çıktı. Pınar Deniz’in eski hallerini görenler şaşkınlığını asla gizleyemezken, ünlü oyuncunun o yıllardaki görüntüsüne gelen yorumlar da bir hayli ilginçti. Peki, Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’in küçüklüğü, gençliği nasıl? Pınar Deniz’de estetik var mı? Pınar Deniz’in eski hali nasıl? İşte, detaylar…
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13 Tem 2022 - 10:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.