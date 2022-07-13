Şeyma Subaşı ve Meedo’nun Nasıl Barıştığı Ortaya Çıktı! Ağzına Geleni Söylemişler; Birbirlerine Girmişlerdi… Neler Oldu Neler!

Bir küs bir barışık ilişkileri ile gündemlerden biran olsun düşmeyen Meedo lakaplu Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Ortaya çıkan fotoğraf herkesi bir hayli şaşırtırken; Meedo ile Şeyma Subaşı çiftinin nerede olduğu da öğrenildi. Peki, Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı? Meedo ile Şeyma Subaşı yine mi beraber, ne zamandır beraber? İşte, detaylar…

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