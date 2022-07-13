Şeyma Subaşı ve Meedo’nun Nasıl Barıştığı Ortaya Çıktı! Ağzına Geleni Söylemişler; Birbirlerine Girmişlerdi… Neler Oldu Neler!
Bir küs bir barışık ilişkileri ile gündemlerden biran olsun düşmeyen Meedo lakaplu Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Ortaya çıkan fotoğraf herkesi bir hayli şaşırtırken; Meedo ile Şeyma Subaşı çiftinin nerede olduğu da öğrenildi. İşte detaylar...
Bir küs bir barışık ilişkileri ile gündemlerden biran olsun düşmeyen Meedo lakaplu Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Ortaya çıkan fotoğraf herkesi bir hayli şaşırtırken; Meedo ile Şeyma Subaşı çiftinin nerede olduğu da öğrenildi. Peki, Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı? Meedo ile Şeyma Subaşı yine mi beraber, ne zamandır beraber? İşte, detaylar…
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13 Tem 2022 - 11:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.