Benzine İndirim, LPG’ye Zam! Görenler Sevinse Mi, Üzülse Mi Karar Veremiyor! Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yenilendi! İşte 13 Temmuz 2022 Akaryakıt Fiyatları!

Son dönemlerde enflasyon ve dolar kurunun ülkemizdeki hızlı yükselişi nedeni ile akaryakıt fiyatları hayli yükselmiş ve ardı arkası kesilmeyen zamlar nedeni ile akaryakıt alımları oldukça zorlaşmaya başlamıştı. Satış oranlarını da etkileyen bu durum özel araçlardan toplu taşımaya kadar vatandaşları birçok durumda zora sürüklemişti. Özel araç sahibi olmayan vatandaşlar bile toplu taşımalara yansıtılan bu zamlardan etkilenirken cepleri rahatlatan indirimler de geç kalmadı. Dolar kurunun gerileyişi, BDDK’nın yaptığı açıklamalar ve Brent petrol değerinde yaşanan kayıplar nedeni ile piyasalardaki akaryakıt birimleri de bu değer kaybından etkilenmeye başladı. İndirimlerin arka arkaya gelmesi vatandaşları sevindirirken bir yeni zam da LPG’ye gelince vatandaşların kafası karıştı. İşte güncel 13 Temmuz 2022 akaryakıt fiyat listesi

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