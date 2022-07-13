Benzine İndirim, LPG’ye Zam! Görenler Sevinse Mi, Üzülse Mi Karar Veremiyor! Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yenilendi! İşte 13 Temmuz 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Benzin ’e gelecek olan indirim benzinli araç sahiplerini sevindirirken LPG ‘ye gelecek olan zam ise LPG kullanan vatandaşları üzecek. Kafası karışan vatandaşlar ise güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. İşte 13 Temmuz güncel zamlar ve büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyat listesi.
Son dönemlerde enflasyon ve dolar kurunun ülkemizdeki hızlı yükselişi nedeni ile akaryakıt fiyatları hayli yükselmiş ve ardı arkası kesilmeyen zamlar nedeni ile akaryakıt alımları oldukça zorlaşmaya başlamıştı. Satış oranlarını da etkileyen bu durum özel araçlardan toplu taşımaya kadar vatandaşları birçok durumda zora sürüklemişti. Özel araç sahibi olmayan vatandaşlar bile toplu taşımalara yansıtılan bu zamlardan etkilenirken cepleri rahatlatan indirimler de geç kalmadı. Dolar kurunun gerileyişi, BDDK’nın yaptığı açıklamalar ve Brent petrol değerinde yaşanan kayıplar nedeni ile piyasalardaki akaryakıt birimleri de bu değer kaybından etkilenmeye başladı. İndirimlerin arka arkaya gelmesi vatandaşları sevindirirken bir yeni zam da LPG’ye gelince vatandaşların kafası karıştı. İşte güncel 13 Temmuz 2022 akaryakıt fiyat listesi
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13 Tem 2022 - 12:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.