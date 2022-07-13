Cansu Dere Yeşiller İçinde Bikinisiyle Poz Verdi! Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzellik Pes!”

Kanal D ekranlarından yayınlanan Sadakatsiz dizisinin finalinin ardından dinlenmeye çekilen Cansu Dere, yeni projeleri öncesinde enerji toplamaya başladı. Geçtiğimiz gün tatilinden bir paylaşım yapan Cansu Dere, herkesi kendisine hayran bırakırken; yeni projesinin müjdesini de verdi. Cansu Dere’nin paylaşımından sonra ortaya çıkan yeni projesi ise, herkesi şoke etmeye yetti! Peki, Cansu Dere ne paylaştı? Cansu Dere nasıl bir paylaşım yaptı? Cansu Dere’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Cansu Dere’nin yeni projesi ne? İşte, detaylar…

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