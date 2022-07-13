Cansu Dere Yeşiller İçinde Bikinisiyle Poz Verdi! Genç Kızlara Taş Çıkardı; Bakanlar Hayran Kaldı! “Bu Kadar Güzellik Pes!”
Kanal D ekranlarından yayınlanan Sadakatsiz dizisinin finalinin ardından dinlenmeye çekilen Cansu Dere, yeni projeleri öncesinde enerji toplamaya başladı. Geçtiğimiz gün tatilinden bir paylaşım yapan Cansu Dere, herkesi kendisine hayran bırakırken; yeni projesinin müjdesini de verdi. İşte Cansu Dere ile ilgili merak edilen tüm detay ve o paylaşımı...
Kanal D ekranlarından yayınlanan Sadakatsiz dizisinin finalinin ardından dinlenmeye çekilen Cansu Dere, yeni projeleri öncesinde enerji toplamaya başladı. Geçtiğimiz gün tatilinden bir paylaşım yapan Cansu Dere, herkesi kendisine hayran bırakırken; yeni projesinin müjdesini de verdi. Cansu Dere’nin paylaşımından sonra ortaya çıkan yeni projesi ise, herkesi şoke etmeye yetti! Peki, Cansu Dere ne paylaştı? Cansu Dere nasıl bir paylaşım yaptı? Cansu Dere’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Cansu Dere’nin yeni projesi ne? İşte, detaylar…
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13 Tem 2022 - 22:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.