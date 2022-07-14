Masterchef Yarışmasının Ana Kuralları İfşa Edildi! “El Mi Yaman Bey Mi Yaman” Dedi; Ortalığı İnletti! Deliler Gibi Merak Edilen Sorunun Yanıtı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Tam tamına 5 yıldır ekranlarda olan Masterchef yarışmasının perde arkası hep merak edilen detaylardan olmuştu. Sadece kamera önünü gören seyirci; Google gibi arama motorlarından Masterchef yarışmasının perde arkasını araştırıyordu. Masterchef yarışmasının geçtiğimiz yıl ana kadrosunda bulunan bir ismin yarışmayı ifşa etmesiyle birlikte herkes büyük bir şok yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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