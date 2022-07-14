Masterchef Yarışmasının Ana Kuralları İfşa Edildi! “El Mi Yaman Bey Mi Yaman” Dedi; Ortalığı İnletti! Deliler Gibi Merak Edilen Sorunun Yanıtı…
TV8 ekranlarının fenomen yarışmasının ana kuralları resmen ifşa oldu! Eski bir yarışmacının “El mi yaman bey mi yaman” demeden paylaştığı belgeleri, ortalığı inletti. Özellikle Masterchef yarışmasının izleyicisi tarafından merak edilen sorulara tek bir paylaşımla yanıt veren isim; herkesi şaşırttı. Meğer Masterchef yarışmasında…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Tam tamına 5 yıldır ekranlarda olan Masterchef yarışmasının perde arkası hep merak edilen detaylardan olmuştu. Sadece kamera önünü gören seyirci; Google gibi arama motorlarından Masterchef yarışmasının perde arkasını araştırıyordu. Masterchef yarışmasının geçtiğimiz yıl ana kadrosunda bulunan bir ismin yarışmayı ifşa etmesiyle birlikte herkes büyük bir şok yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.