- 14 Tem 2022 - 20:49 G: 14 Tem 2022 - 21:00

Masterchef Danilo Zanna’dan Aşk İtirafı Geldi! Eski Eşi Bunu Duyunca Delirebilir… Masterchef Yarışmacısıyla Aşk Dedikodularına Karışmıştı! Meğer…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’dan bomba bir aşk itirafı geldi! Eski eşinin bu sözleri duymasından sonra delireceğine dair yorumlar yapılırken; Danilo Zanna’nın dedikleri ise herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz yıl Pelin Zaman’la bu yıl ise Birlenty Esmaeil’le aşk dedikodularına karışan en sonunda sessizliğini bozdu ve öyle itiraflarda bulundu ki…

Geçtiğimiz yıl 9 yıllık eşi olan Tuğçe Demirbilek’le tek celsede boşanan Danilo Zanna, hayranlarını şok uğratmıştı. Çok güzel bir ilişkilerinin olduğu bilinirken gelen bu boşanma haberi büyük yankı uyandırmıştı. Boşanmadan sonra Danilo Zanna, birçok isimle anılmıştı! Peki, Danilo Zanna’nın hayatında birisi var mı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Tem 2022 - 20:49 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’te Danilo Zanna’nın Güzelliğine Hayran Kaldığı Yarışmacıdan Şok Hamle! Eriyip Kül Olmuştu; Kaşla Göz Arasında… “Buna Mı Aşık Oldun Şefim!” mask
Masterchef’te Danilo Zanna’nın Güzelliğine Hayran Kaldığı Yarışmacıdan Şok Hamle! Eriyip Kül Olmuştu; Kaşla Göz Arasında… “Buna Mı Aşık Oldun Şefim!”
Masterchef Yarışmasının Ana Kuralları İfşa Edildi! “El Mi Yaman Bey Mi Yaman” Dedi; Ortalığı İnletti! Deliler Gibi Merak Edilen Sorunun Yanıtı… mask
Masterchef Yarışmasının Ana Kuralları İfşa Edildi! “El Mi Yaman Bey Mi Yaman” Dedi; Ortalığı İnletti! Deliler Gibi Merak Edilen Sorunun Yanıtı…
Masterchef Tarihinde Görülmemiş Duyulmamış Olay! Mehmet Yalçınkaya Bir İlke İmza Attı; Canlı Yayın Sonrasında Sözleşme İmzalattı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Tarihinde Görülmemiş Duyulmamış Olay! Mehmet Yalçınkaya Bir İlke İmza Attı; Canlı Yayın Sonrasında Sözleşme İmzalattı! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmacısı Danilo ve Mehmet Şefin Başına Bela Olmuş! Canlı Yayında Her Şeyi Tek Tek İfşaladılar! Gören Duyan Mosmor Kesiliyor… mask
Masterchef Yarışmacısı Danilo ve Mehmet Şefin Başına Bela Olmuş! Canlı Yayında Her Şeyi Tek Tek İfşaladılar! Gören Duyan Mosmor Kesiliyor…
Masterchef Azize Polat Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… Mini Etekler, Dekolteli Kıyafetler Peş Peşe! Bir Deri Bir Kemik Kalınca… mask
Masterchef Azize Polat Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… Mini Etekler, Dekolteli Kıyafetler Peş Peşe! Bir Deri Bir Kemik Kalınca…
Masterchef Somer Şef ve Mehmet Şef Yaka Silkiyor! Resmen Bıkıp Usandılar; Dayanacak Güçleri Kalmadı! Yarışmacılar Bir Yandan, O İsimler Bir Yandan… mask
Masterchef Somer Şef ve Mehmet Şef Yaka Silkiyor! Resmen Bıkıp Usandılar; Dayanacak Güçleri Kalmadı! Yarışmacılar Bir Yandan, O İsimler Bir Yandan…
Masterchef Yarışmacısına Aldatma Şoku! “Eşim Katılmamı İstiyor” Demişti; Meğer Bambaşka Bir Kadınla… “Yazıklar Olsun” Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı… mask
Masterchef Yarışmacısına Aldatma Şoku! “Eşim Katılmamı İstiyor” Demişti; Meğer Bambaşka Bir Kadınla… “Yazıklar Olsun” Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı…
Masterchef Şampiyonu Şimdiden Basına Sızdı! Torpili Büyük Yerden; Kupayı Kaldıracağı Besbelli! “Şefler Bile Ayırdı!” Yorumlar Gırla Geliyor… mask
Masterchef Şampiyonu Şimdiden Basına Sızdı! Torpili Büyük Yerden; Kupayı Kaldıracağı Besbelli! “Şefler Bile Ayırdı!” Yorumlar Gırla Geliyor…
Masterchef Yarışmacısından Somer Şef Sert Rest! “Kısasa Kısas” Dedi; Stüdyoyu İnletti! Böylesi 5 Yıldır İlk Kez Görülüyor! “Haddini Aştı!” mask
Masterchef Yarışmacısından Somer Şef Sert Rest! “Kısasa Kısas” Dedi; Stüdyoyu İnletti! Böylesi 5 Yıldır İlk Kez Görülüyor! “Haddini Aştı!”
Masterchef Danilo Şefin Yıllar Önceki Hali İnanılır Gibi Değil! “İtalyan Erkekleri Yakışıklı Olur Denirdi Ama…” Meğer Tepeden Tırnağa... mask
Masterchef Danilo Şefin Yıllar Önceki Hali İnanılır Gibi Değil! “İtalyan Erkekleri Yakışıklı Olur Denirdi Ama…” Meğer Tepeden Tırnağa...
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Merve Boluğur Vücuduyla Şov Üzerine Şov Yaptı! “Murat Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Bikinisiyle Yangın Çıkardı; Tansiyon Yükseltti! mask
Merve Boluğur Vücuduyla Şov Üzerine Şov Yaptı! “Murat Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Bikinisiyle Yangın Çıkardı; Tansiyon Yükseltti!
Masterchef’te Danilo Zanna’nın Güzelliğine Hayran Kaldığı Yarışmacıdan Şok Hamle! Eriyip Kül Olmuştu; Kaşla Göz Arasında… “Buna Mı Aşık Oldun Şefim!” mask
Masterchef’te Danilo Zanna’nın Güzelliğine Hayran Kaldığı Yarışmacıdan Şok Hamle! Eriyip Kül Olmuştu; Kaşla Göz Arasında… “Buna Mı Aşık Oldun Şefim!”
Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! Kafasını Duvarlara Vuracak; “Keşke Yapmasaydım” Diyecek Ama Ne Fayda! O Paylaşım Her Şeyi Bitirdi… mask
Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! Kafasını Duvarlara Vuracak; “Keşke Yapmasaydım” Diyecek Ama Ne Fayda! O Paylaşım Her Şeyi Bitirdi…
Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi; Bitince Asıl Olay Patladı! Murat Ceylan Artık Son Noktasında… mask
Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi; Bitince Asıl Olay Patladı! Murat Ceylan Artık Son Noktasında…
Pınar Deniz’in O Görsellerini Görenler Tanıyamıyor! “2 Saniye Bakınca Ergenliğinize Dönüyorsunuz!” Öyle Pozlar Vermiş Ki, İnanılır Gibi Değil… mask
Pınar Deniz’in O Görsellerini Görenler Tanıyamıyor! “2 Saniye Bakınca Ergenliğinize Dönüyorsunuz!” Öyle Pozlar Vermiş Ki, İnanılır Gibi Değil…
Gönül Dağı Asuman’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Aralarındaki Yaş Farkı Çılgına Çevirdi; Ne 5, Ne 10, Ne 15… “Kendine Yazık Ediyorsun!” mask
Gönül Dağı Asuman’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Aralarındaki Yaş Farkı Çılgına Çevirdi; Ne 5, Ne 10, Ne 15… “Kendine Yazık Ediyorsun!”
Defne Samyeli Siyah Bikinisiyle Kızlarını Solladı Geçti! Kim Der 50 Yaşında Diye… “Kızların Ayrı Bir Dert, Sen Ayrı…” Fiziğiyle Ortalığı Yakıp Yıktı! mask
Defne Samyeli Siyah Bikinisiyle Kızlarını Solladı Geçti! Kim Der 50 Yaşında Diye… “Kızların Ayrı Bir Dert, Sen Ayrı…” Fiziğiyle Ortalığı Yakıp Yıktı!
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil İç Çamaşırsız Haliyle Olay Yarattı! “Baban Artık Evlatlıktan Reddetse Yeridir!” Simsiyah Elbisesiyle… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil İç Çamaşırsız Haliyle Olay Yarattı! “Baban Artık Evlatlıktan Reddetse Yeridir!” Simsiyah Elbisesiyle…
Melek Mosso’nun Bikinisi Şok Etti! “Nereden Arayıp Buluyorsunuz!” Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Bu Ne Hal Melek!” mask
Melek Mosso’nun Bikinisi Şok Etti! “Nereden Arayıp Buluyorsunuz!” Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Bu Ne Hal Melek!”
Masterchef Yarışmasının Ana Kuralları İfşa Edildi! “El Mi Yaman Bey Mi Yaman” Dedi; Ortalığı İnletti! Deliler Gibi Merak Edilen Sorunun Yanıtı… mask
Masterchef Yarışmasının Ana Kuralları İfşa Edildi! “El Mi Yaman Bey Mi Yaman” Dedi; Ortalığı İnletti! Deliler Gibi Merak Edilen Sorunun Yanıtı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Danilo Zanna’dan Aşk İtirafı Geldi! Eski Eşi Bunu Duyunca Delirebilir… Masterchef Yarışmacısıyla Aşk Dedikodularına Karışmıştı! Meğer… mask
Masterchef Danilo Zanna’dan Aşk İtirafı Geldi! Eski Eşi Bunu Duyunca Delirebilir… Masterchef Yarışmacısıyla Aşk Dedikodularına Karışmıştı! Meğer…
Merve Boluğur Vücuduyla Şov Üzerine Şov Yaptı! “Murat Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Bikinisiyle Yangın Çıkardı; Tansiyon Yükseltti! mask
Merve Boluğur Vücuduyla Şov Üzerine Şov Yaptı! “Murat Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” Bikinisiyle Yangın Çıkardı; Tansiyon Yükseltti!
Masterchef’te Danilo Zanna’nın Güzelliğine Hayran Kaldığı Yarışmacıdan Şok Hamle! Eriyip Kül Olmuştu; Kaşla Göz Arasında… “Buna Mı Aşık Oldun Şefim!” mask
Masterchef’te Danilo Zanna’nın Güzelliğine Hayran Kaldığı Yarışmacıdan Şok Hamle! Eriyip Kül Olmuştu; Kaşla Göz Arasında… “Buna Mı Aşık Oldun Şefim!”
Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! Kafasını Duvarlara Vuracak; “Keşke Yapmasaydım” Diyecek Ama Ne Fayda! O Paylaşım Her Şeyi Bitirdi… mask
Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! Kafasını Duvarlara Vuracak; “Keşke Yapmasaydım” Diyecek Ama Ne Fayda! O Paylaşım Her Şeyi Bitirdi…
Müge Anlı’nın Asıl Aşkı Ortaya Çıktı! Canlı Yayında Defalarca Kez İtiraf Etmiş… Hayaller Bambaşka, Hayatlar Bambaşka! “Şinasi Enişte Duymasın Müge!” mask
Müge Anlı’nın Asıl Aşkı Ortaya Çıktı! Canlı Yayında Defalarca Kez İtiraf Etmiş… Hayaller Bambaşka, Hayatlar Bambaşka! “Şinasi Enişte Duymasın Müge!”
Ankara Şehir Hastanesinde Acil Var Mı? Acilde Hangi Bölümler Var? Yetişkin Ve Çocuk Acil Bölümü Var Mı? Ortopedi, Kalp Damar, Estetikli Dikiş Var Mı? mask
Ankara Şehir Hastanesinde Acil Var Mı? Acilde Hangi Bölümler Var? Yetişkin Ve Çocuk Acil Bölümü Var Mı? Ortopedi, Kalp Damar, Estetikli Dikiş Var Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL