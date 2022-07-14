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14 Tem 2022 - 20:49

Masterchef Danilo Zanna’dan Aşk İtirafı Geldi! Eski Eşi Bunu Duyunca Delirebilir… Masterchef Yarışmacısıyla Aşk Dedikodularına Karışmıştı! Meğer…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’dan bomba bir aşk itirafı geldi! Eski eşinin bu sözleri duymasından sonra delireceğine dair yorumlar yapılırken; Danilo Zanna’nın dedikleri ise herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz yıl Pelin Zaman’la bu yıl ise Birlenty Esmaeil’le aşk dedikodularına karışan en sonunda sessizliğini bozdu ve öyle itiraflarda bulundu ki…