Masterchef Danilo Zanna’dan Aşk İtirafı Geldi! Eski Eşi Bunu Duyunca Delirebilir… Masterchef Yarışmacısıyla Aşk Dedikodularına Karışmıştı! Meğer…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’dan bomba bir aşk itirafı geldi! Eski eşinin bu sözleri duymasından sonra delireceğine dair yorumlar yapılırken; Danilo Zanna’nın dedikleri ise herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz yıl Pelin Zaman’la bu yıl ise Birlenty Esmaeil’le aşk dedikodularına karışan en sonunda sessizliğini bozdu ve öyle itiraflarda bulundu ki…
Geçtiğimiz yıl 9 yıllık eşi olan Tuğçe Demirbilek’le tek celsede boşanan Danilo Zanna, hayranlarını şok uğratmıştı. Çok güzel bir ilişkilerinin olduğu bilinirken gelen bu boşanma haberi büyük yankı uyandırmıştı. Boşanmadan sonra Danilo Zanna, birçok isimle anılmıştı! Peki, Danilo Zanna’nın hayatında birisi var mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.