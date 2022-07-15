- 15 Tem 2022 - 11:08 G: 15 Tem 2022 - 11:14

BİM Market Bebek Bezlerine Dev Kampanya Başlattı! Molfix 78'li Çocuk Bezi 149 TL, Family Tuvalet Kağıdı 26 TL, Gilette Tıraş Bıçağı 18 TL! İşte 19 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….

Uygun fiyatları ve geniş ürün yelpazesiyle her türlü ihtiyacın bütçe dostu bir şekilde karşılanmasına katkı sağlayan zincir marketlerden biri olan BİM, bu haftaki aktüel ürün kataloğunu da yayınladı. İşte BİM Marketlerde son fiyatlar...

Uygun fiyatları ve geniş ürün yelpazesiyle her türlü ihtiyacın bütçe dostu bir şekilde karşılanmasına katkı sağlayan zincir marketlerden biri olan BİM, bu haftaki aktüel ürün kataloğunu da yayınladı. İndirimleri ile baş döndüren BİM’de bu hafta çocuk bezlerinden tuvalet kağıtlarına; tıraş bıçaklarından çeşitli hijyen ürünlerine kadar pek çok üründe indirim gerçekleşti. Peki, BİM marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? BİM 19 Temmuz 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? İşte BİM 19 Temmuz 2022 aktüel ürün fiyatları…

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15 Tem 2022 - 11:08 - Yaşam

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