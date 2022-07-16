İrem Derici’den Hayranlarını Kahreden Haber! Apart Topar Hastaneye Kaldırıldı; Daya Fazla Dayanmadı! “Yazık Günah!” O Paylaşımı…
Son dönemlerde açıklamalarıyla gündemi belirleyen müzik isimlerinden biri olan İrem Derici, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılmasıyla hayranlarını bir hayli endişelendiren şarkıcı İrem Derici’den sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama da geldi. İşte İrem Derici ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Son dönemlerde açıklamalarıyla gündemi belirleyen müzik isimlerinden biri olan İrem Derici, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılmasıyla hayranlarını bir hayli endişelendiren şarkıcı İrem Derici’den sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama da geldi. Peki, İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı? İrem Derici hasta mı, hastalığı ne? İrem Derici iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…
16 Tem 2022 - 08:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.