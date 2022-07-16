İrem Derici’den Hayranlarını Kahreden Haber! Apart Topar Hastaneye Kaldırıldı; Daya Fazla Dayanmadı! “Yazık Günah!” O Paylaşımı…

Son dönemlerde açıklamalarıyla gündemi belirleyen müzik isimlerinden biri olan İrem Derici, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılmasıyla hayranlarını bir hayli endişelendiren şarkıcı İrem Derici’den sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama da geldi. Peki, İrem Derici neden hastaneye kaldırıldı? İrem Derici hasta mı, hastalığı ne? İrem Derici iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…