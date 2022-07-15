Survivor Sude’nin Nisa Bölükbaşı Tweet’i Kıpkırmızı Etti! Paylaşmasıyla Silmesi Bir Oldu; “Eziksin Kızım!” Sosyal Medya Ayağa Kalktı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adeta birbirlerine giren Sude Burcu ve Nisa Bölükbaşı, yarışmanın bitmesine rağmen küslüklerini sürdürüyorlar. Sude Burcu’nun atmış olduğu Nisa Bölükbaşı ise yüzleri kıpkırmızı etti. Paylaşmasıyla silmesi bir olan Sude Burcu’ya sosyal medya kullanıcıları ise “Eziksin kızım” yorumlarında bulundu! İşte sosyal medyanın ayağa kalkmasına neden olan o durum…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı, Sude Burcu’yu Mert Öcal hakkında uyarınca ortalık karışmıştı. Bölükbaşı en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğu’yla Mert Öcal’ın bir aşk yaşadığını dile getirmiş; Sude Burcu’ya ise “Sen kendisine saygısı olmayan bir kadınsın! Benim gözümde ikinci kadınsın sen” sözlerini dile getirmişti. Sude Burcu ise Mert Öcal’la yoluna devam etmeye karar vermişti. Hal böyle olunca Sude Burcu ve Nisa Bölükbaşı arasındaki tüm bağlar kopmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.