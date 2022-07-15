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15 Tem 2022 - 22:10

Survivor Sude’nin Nisa Bölükbaşı Tweet’i Kıpkırmızı Etti! Paylaşmasıyla Silmesi Bir Oldu; “Eziksin Kızım!” Sosyal Medya Ayağa Kalktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adeta birbirlerine giren Sude Burcu ve Nisa Bölükbaşı, yarışmanın bitmesine rağmen küslüklerini sürdürüyorlar. Sude Burcu’nun atmış olduğu Nisa Bölükbaşı ise yüzleri kıpkırmızı etti. Paylaşmasıyla silmesi bir olan Sude Burcu’ya sosyal medya kullanıcıları ise “Eziksin kızım” yorumlarında bulundu! İşte sosyal medyanın ayağa kalkmasına neden olan o durum…