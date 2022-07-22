Melis Sezen Hakkında Hiç Bilinmeyen Bir Gerçek Ortaya Çıktı! Milyonlarca Hayranı Var Ama Bilen Sayısı 100 Kişi Bile Değil! Meğer…
Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen hakkında ortaya çıkan gerçek ağızları açık bıraktı. Milyonlarca hayranı olan Melis Sezen’in bu gerçeğini bilen kişi sayısı 100 bile değil! Ortalığı yakıp yıkan bu gerçekten sonra görenler ise “Yok Artık!” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Yakın zamanda yeni diziye başlayacak olan Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinin finaliyle birlikte kendisini Bali tatilinde bulmuştu. Bali tatilinden cesur pozlar paylaşan Melis Sezen, hayranlarından tam not almıştı. Son olarak kardeşiyle kamera karşısına geçen Melis Sezen’in kardeşi ve kendisi hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.