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22 Tem 2022 - 21:58

Melis Sezen Hakkında Hiç Bilinmeyen Bir Gerçek Ortaya Çıktı! Milyonlarca Hayranı Var Ama Bilen Sayısı 100 Kişi Bile Değil! Meğer…

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen hakkında ortaya çıkan gerçek ağızları açık bıraktı. Milyonlarca hayranı olan Melis Sezen’in bu gerçeğini bilen kişi sayısı 100 bile değil! Ortalığı yakıp yıkan bu gerçekten sonra görenler ise “Yok Artık!” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?