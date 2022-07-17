- 17 Tem 2022 - 14:24 G: 17 Tem 2022 - 14:28

Survivor Nagihan’a Demet Akalın’dan Bomba Hediye! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı; Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Döktü! “Ne Denir Ki?”

Survivor yarışmasında yıldızı bir kez daha parlayan Nagihan Karadere’ye Demet Akalın’dan bomba bir hediye geldi. Acun Ilıcalı’nın bile bu kadarını yaptığı görülürken; Demet Akalın resmen elinde avucunda ne varsa Nagihan Karadere’ye verdi! İşte milyonlara “Ne denir ki” dedirten o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının iyi bir takipçisi olan Demet Akalın, Survivor yarışmasında olanları tek tek yorumluyordu. Survivor yarışmasındaki Nagihan Karadere’yle çok yakın olan Demet Akalın yapmış olduğu paylaşımla şoku yaşattı!

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17 Tem 2022 - 14:24 Ankara- Yaşam

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