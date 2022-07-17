17 Tem 2022 - 14:24 Güncelleme: 17 Tem 2022 - 14:28
Survivor Nagihan’a Demet Akalın’dan Bomba Hediye! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı; Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Döktü! “Ne Denir Ki?”
Survivor yarışmasında yıldızı bir kez daha parlayan Nagihan Karadere’ye Demet Akalın’dan bomba bir hediye geldi. Acun Ilıcalı’nın bile bu kadarını yaptığı görülürken; Demet Akalın resmen elinde avucunda ne varsa Nagihan Karadere’ye verdi! İşte milyonlara “Ne denir ki” dedirten o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının iyi bir takipçisi olan Demet Akalın, Survivor yarışmasında olanları tek tek yorumluyordu. Survivor yarışmasındaki Nagihan Karadere’yle çok yakın olan Demet Akalın yapmış olduğu paylaşımla şoku yaşattı!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.