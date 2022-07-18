Sibel Can Konserinde Bomba Olay! Elleri Kolları Titredi; Yardımına O İsimler Yetişti! Sahneye Çıkmak İsteyince Her Şey Birbirine Girdi!
Türkiye’nin usta seslerinden biri olan Sibel Can, geçtiğimiz gün aldığı konserde tatsız bir hadise yaşadı. Sibel Can’ın konserinde çıkan hadise başta ünlü ismi endişelenirken; konserin yarıda kalıp kalmadığı da büyük bir merak konusu haline düştü. İşte Sibel Can ve konserinde yaşanan olayların ayrıntıları...
Türkiye’nin usta seslerinden biri olan Sibel Can, geçtiğimiz gün aldığı konserde tatsız bir hadise yaşadı. Sibel Can’ın konserinde çıkan hadise başta ünlü ismi endişelenirken; konserin yarıda kalıp kalmadığı da büyük bir merak konusu haline düştü. Öte yandan o konserde yaşananlara dair detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki, Sibel Can konserinde neler yaşandı? Sibel Can konserinde neden olay çıktı? Sibel Can konserinde yaşanan olay nasıl sonuçlandı? İşte, detaylar…
18 Tem 2022 - 15:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.