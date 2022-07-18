- 18 Tem 2022 - 17:21 G: 18 Tem 2022 - 17:57

Acun Ilıcalı’nın Ekmeğini Yiyip Suyunu İçmişti; Bomba Rest Geldi! Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Edemezdi! Neler Oluyor?

Survivor Türkiye yarışmasının hafızalara kazınan isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, herkesi heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu. Yeni bir yarışmanın müjdesini veren Turabi Çamkıran, yeni projesinin detaylarını anlattı. İşte detaylar...

Survivor Türkiye yarışmasının hafızalara kazınan isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, herkesi heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu. Yeni bir yarışmanın müjdesini veren Turabi Çamkıran, yeni projesinin detaylarını anlattı. Peki, Survivor Turabi’nin yeni projesi ne? Survivor Turabi yeni yarışma mı yapıyor? Survivor Turabi Çamkıran’ın yarışması ne? İşte, detaylar…

18 Tem 2022 - 17:21 - Magazin

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