Acun Ilıcalı’nın Ekmeğini Yiyip Suyunu İçmişti; Bomba Rest Geldi! Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Edemezdi! Neler Oluyor?
Survivor Türkiye yarışmasının hafızalara kazınan isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, herkesi heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu. Yeni bir yarışmanın müjdesini veren Turabi Çamkıran, yeni projesinin detaylarını anlattı. İşte detaylar...
Survivor Türkiye yarışmasının hafızalara kazınan isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, herkesi heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu. Yeni bir yarışmanın müjdesini veren Turabi Çamkıran, yeni projesinin detaylarını anlattı. Peki, Survivor Turabi’nin yeni projesi ne? Survivor Turabi yeni yarışma mı yapıyor? Survivor Turabi Çamkıran’ın yarışması ne? İşte, detaylar…
18 Tem 2022 - 17:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.