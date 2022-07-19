Tarım Kredi Resmen Tüm Marketlere Rest Çekti! 5L Ayçiçek Yağı ve Toz Şeker Fiyatlarını Görenler İnanamıyor! 29 TL, 135 TL, 65 TL'ye Düştü...
Her hafta indirim kataloğu ile vatandaşların karşısına çıkan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu haftaki indirimlerini de duyurmuş bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimlerinde dikkat çeken indirimler ise, ayçiçek yağı ve şeker oluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yaşanan indirimin detayları...
Her hafta indirim kataloğu ile vatandaşların karşısına çıkan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu haftaki indirimlerini de duyurmuş bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimlerinde dikkat çeken indirimler ise, ayçiçek yağı ve şeker oluyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı ve şeker ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 5 litre ayçiçek yağı güncel ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…
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19 Tem 2022 - 23:44 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.