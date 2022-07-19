- 19 Tem 2022 - 23:05

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Kazandığı Para Dudakları Uçuklattı! Acun Sadece Mehmet Şefe Ödeme Yapsa Bile… Haftalık Hesaba Yatan Para Öyle Böyle Değil…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın sadece 1 hafta içerisinde kazandığı parayı duyan gören mosmor oldu! Acun Ilıcalı’nın sadece Mehmet Şefe ödeme yapması durumunda bile milyon lirasından olacağı yorumlarda yerini alırken; haftalık hesaba yatan para sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında ilk turun bitmesine sayılı günler kaldı! Heyecanla izlenen yarışmanın bu sezonunda Mehmet Yalçınkaya’nın olmayacağına dair iddialar gündeme gelmişti ama Mehmet Yalçınkaya, hakkında çıkan bu iddiaları konuk olduğu bir programda yalanlamıştı. Peki, Mehmet Yalçınkaya Masterchef yarışmasından haftalık ne kadar kazanıyor?

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19 Tem 2022 - 23:05 Ankara- Yaşam

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