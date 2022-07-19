- 19 Tem 2022 - 23:12

Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan Sert Sözler! Cevabını Aldı Yerine Oturttu! Öyle Bir Açıklama Yapmak Zorunda Kaldı Ki… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya 3. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasından hemen sonra Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı birbirlerine savaş açmışlardı. Şimdiyse Acun Ilıcalı’nın Batuhan Karacakaya’ya susturduğu iddia edildi! “Çenen kesilsin” dediğine dair yorumlar gündeme gelirken; Batuhan Karacakaya’nın yerine oturmak zorunda kaldığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümlerinde Batuhan Karacakaya 3. olunca ortalık karışmıştı. Karacakaya’nın annesi; oğlunun hakkının yenildiğine dair yorumlarda bulunarak herkesi şok etmişti. Acun Ilıcalı ise değil Batuhan Karacakaya’nın, kimsenin hakkının yenilmeyeceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Batuhan Karacakaya’nın 3 milyon değerindeki aracın elinden alındığı gündemde dolanıyordu ki, Batuhan Karacakaya’dan gelen açıklama herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Tem 2022 - 23:12 Ankara- Yaşam

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