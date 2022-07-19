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19 Tem 2022 - 23:12

Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan Sert Sözler! Cevabını Aldı Yerine Oturttu! Öyle Bir Açıklama Yapmak Zorunda Kaldı Ki… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya 3. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasından hemen sonra Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı birbirlerine savaş açmışlardı. Şimdiyse Acun Ilıcalı’nın Batuhan Karacakaya’ya susturduğu iddia edildi! “Çenen kesilsin” dediğine dair yorumlar gündeme gelirken; Batuhan Karacakaya’nın yerine oturmak zorunda kaldığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar...