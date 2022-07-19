- 19 Tem 2022 - 17:37 G: 19 Tem 2022 - 17:48

Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Dalga Konusu Oldu! “Lahmacun Küreği Maşallah!” Herkes Bir Tek Noktaya Odaklandı! “Çıtı Pıtı Nisa’ya Bak!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışmaları olan Survivor’dan şampiyon olarak çıkan Nisa Bölükbaşı, sosyal medyanın diline düştü. Çıtı pıtı halleriyle bilinen Nisa Bölükbaşı’ya “Lahmacun küreği gibi” yorumları yapıldı! Herkes kocaman görselde sadece bir noktaya odaklanırken; gören duyan resmen ortalığı inletti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı finale çıkan isimler olmuştu. Survivor’da 12 yıllık bir alışılmışlığı kıran ve Survivor yarışmasının ikinci kadın şampiyonu olarak tarihe geçen Nisa Bölükbaşı, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla hayranlarını şoke etti! Adeta dalga konusu olan Nisa Bölükbaşı’na yorumlar gırla geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

19 Tem 2022 - 17:37 Ankara- Yaşam

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