Survivor Sude Bikinisiyle Tablo Gibi Poz Verdi! Mert Öcal Dayanamadı; Yorumundaki Resti Görmeyen Kalmadı! “Mert Ne Şanslı Bir İnsansın!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında; Sude Burcu ve Mert Öcal’ın olay yaratan bir aşkın içerisinde oldukları ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın iddialarına göre Makbule Şakalakaoğlu’yla birlikte olan Mert Öcal, aynı zamanda Sude Burcu’yla da bir aşk yaşıyordu. Aldatma ve ihanet iddialarıyla ortalığı inleten ikili, aşklarına kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Peki, Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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