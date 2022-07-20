Survivor Sude Bikinisiyle Tablo Gibi Poz Verdi! Mert Öcal Dayanamadı; Yorumundaki Resti Görmeyen Kalmadı! “Mert Ne Şanslı Bir İnsansın!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Sude Burcu, yarışmadan sonra tatile çıktı! Tatilinden pozlar paylaşan Sude Burcu, bikinisiyle resmen tablo gibi poz verdi! Mert Öcal ise biricik aşkına daha fazla dayanamadı ve yorumuyla ortalığı inletti. Resti çeken Mert Öcal’a gelen “Ne şansı adamsın” yorumları ise ortalığı inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında; Sude Burcu ve Mert Öcal’ın olay yaratan bir aşkın içerisinde oldukları ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın iddialarına göre Makbule Şakalakaoğlu’yla birlikte olan Mert Öcal, aynı zamanda Sude Burcu’yla da bir aşk yaşıyordu. Aldatma ve ihanet iddialarıyla ortalığı inleten ikili, aşklarına kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Peki, Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.