Doya Doya Moda Jüri Üyesi Yasemin Yılmaz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Stil sahibi olduğunu iddia eden büyük beden ölçülerine sahip yedi kadının yarışını ekranlara getiren Doya Doya Moda yarışması, yeni sezonu ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başladı. Geçtiğimiz sezon jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Umut Eker ve Seray Sever’in gerçekleştirdiği Doya Doya Moda yarışmasında bu sene Yasemin Yılmaz da jüri üyeliği yapmaya başladı. Yasemin Yılmaz’ın kim olduğunu öğrenenler ise, öğrendiklerine inanamadı! Peki, Doya Doya Moda jüri üyesi Yasemin Yılmaz kimdir? Doya Doya Moda jüri üyesi Yasemin Yılmaz kaç yaşında, aslen nereli? Doya Doya Moda jüri üyesi Yasemin Yılmaz mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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