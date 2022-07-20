Doya Doya Moda Jüri Üyesi Yasemin Yılmaz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Stil sahibi olduğunu iddia eden büyük beden ölçülerine sahip yedi kadının yarışını ekranlara getiren Doya Doya Moda yarışması, yeni sezonu ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başladı. Geçtiğimiz sezon jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Umut Eker ve Seray Sever’in gerçekleştirdiği Doya Doya Moda yarışmasında bu sene Yasemin Yılmaz da jüri üyeliği yapmaya başladı. İşte Yasemin Yılmaz ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Stil sahibi olduğunu iddia eden büyük beden ölçülerine sahip yedi kadının yarışını ekranlara getiren Doya Doya Moda yarışması, yeni sezonu ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başladı. Geçtiğimiz sezon jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Umut Eker ve Seray Sever’in gerçekleştirdiği Doya Doya Moda yarışmasında bu sene Yasemin Yılmaz da jüri üyeliği yapmaya başladı. Yasemin Yılmaz’ın kim olduğunu öğrenenler ise, öğrendiklerine inanamadı! Peki, Doya Doya Moda jüri üyesi Yasemin Yılmaz kimdir? Doya Doya Moda jüri üyesi Yasemin Yılmaz kaç yaşında, aslen nereli? Doya Doya Moda jüri üyesi Yasemin Yılmaz mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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20 Tem 2022 - 09:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.