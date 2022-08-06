Doya Doya Moda Yarışmacısı Nihan Sağır Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Nihan Sağır Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Ekranların en iddialı yarışma programlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, modaya yön vermek, bu sezonun en stil sahibi kadınını bulmak için yeni sezonun startını vermiş bulunuyor. 7 kadın yarışmacısı ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlamış olan Doya Doya Moda yarışmasının yeni sezon yarışmacılarından biri olan Nihan Sağır ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların en iddialı yarışma programlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, modaya yön vermek, bu sezonun en stil sahibi kadınını bulmak için yeni sezonun startını vermiş bulunuyor. 7 kadın yarışmacısı ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlamış olan Doya Doya Moda yarışmasının yeni sezon yarışmacılarından biri olan Nihan Sağır’ın profesyonel mesleği ise, herkesi bir hayli şaşırtıyor! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Nihan Sağır kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Nihan Sağır kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
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06 Ağu 2022 - 00:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.