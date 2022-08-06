Doya Doya Moda Yarışmacısı Nihan Sağır Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Nihan Sağır Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?

Ekranların en iddialı yarışma programlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, modaya yön vermek, bu sezonun en stil sahibi kadınını bulmak için yeni sezonun startını vermiş bulunuyor. 7 kadın yarışmacısı ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlamış olan Doya Doya Moda yarışmasının yeni sezon yarışmacılarından biri olan Nihan Sağır’ın profesyonel mesleği ise, herkesi bir hayli şaşırtıyor! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Nihan Sağır kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Nihan Sağır kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...