Doya Doya Moda Yarışmacısı Hülya Yenidoğmuş Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Hülya Yenidoğmuş Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?

Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz ve Uğurkan Erez’in üstlendiği Doya Doya Moda yarışmasının 2022 sezonu geçtiğimiz pazartesi itibariyle başladı. Seyircisi ile uzunca bir aradan sonra yeniden buluşmaya başlayan Doya Doya Moda yarışmasının yarışmacıları da böylelikle belli olmuş oldu. Yarışmada yarışacak olan isimlerden biri olarak duyurulan Hülya Yenidoğmuş ise, bakın kim çıktı! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Hülya Yenidoğmuş kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Hülya Yenidoğmuş kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...