Doya Doya Moda Yarışmacısı Hülya Yenidoğmuş Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Hülya Yenidoğmuş Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz ve Uğurkan Erez’in üstlendiği Doya Doya Moda yarışmasının 2022 sezonu geçtiğimiz pazartesi itibariyle başladı. Seyircisi ile uzunca bir aradan sonra yeniden buluşmaya başlayan Doya Doya Moda yarışmasının yarışmacıları da böylelikle belli olmuş oldu. Yarışmada yarışacak olan isimlerden biri olarak duyurulan Hülya Yenidoğmuş ile ilgili çok özel detaylar haberimizde...
Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz ve Uğurkan Erez’in üstlendiği Doya Doya Moda yarışmasının 2022 sezonu geçtiğimiz pazartesi itibariyle başladı. Seyircisi ile uzunca bir aradan sonra yeniden buluşmaya başlayan Doya Doya Moda yarışmasının yarışmacıları da böylelikle belli olmuş oldu. Yarışmada yarışacak olan isimlerden biri olarak duyurulan Hülya Yenidoğmuş ise, bakın kim çıktı! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Hülya Yenidoğmuş kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Hülya Yenidoğmuş kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
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06 Ağu 2022 - 00:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.