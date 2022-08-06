Doya Doya Moda Yarışmacısı Tina Özdemir Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Tina Özdemir Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?

Türkiye’nin en iddialı ekran yarışlarından biri olan Doya Doya Moda yarışmasının yeni sezonu bomba gibi başladı. Birbirinden iddialı yedi kadının hırs dolu mücadelesi ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Doya Doya Moda yarışması, özellikle yeni yarışmacısı Tina Özdemir ile dikkat çekti! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Tina Özdemir kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Tina Özdemir kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

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