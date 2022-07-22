50'lik Defne Samyeli Kalça Dekolteli Bikinisiyle Yine Yaktı Yıktı! “Sen Yaşlanmak Nedir Bilmez Misin?” Fiziğiyle Akıları Aldı 50 KM Öteye Götürdü…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, kalça dekolteli pozlarıyla yine yaktı yıktı! Şamdan Dergisine verdiği özel pozları paylaşmaya devam eden Samyeli’nin bikinili paylaşımını görenler ise “Sen yaşlanmak nedir bilmez misin?” yorumlarında bulundular! Fiziğiyle akılları başlardan alıp 50 km öteye götüren Defne Samyeli, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir ekranlardan uzak duran Defne Samyeli, artık sadece sahnelerde yer alacağı duyurmuştu. Başrol olmadığı hiçbir projede olmak istemediğini açıklayan Samyeli, Camdaki Kız dizisinden gelen Cana karakterini reddettiğinde duyurmuştu. Peki, güzel oyuncu Defne Samyeli nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.